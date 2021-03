Udinese-Fiorentina 1-0, pagelle viola: il niente produce zero punti

PAGELLE FIORENTINA

DRAGOWSKI 6: una parata bella e determinante, soltanto, in 95 minuti. Sul gol di Nestorovski non poteva fare nulla.

MILENKOVIC 4: se era stato dormiente e poco impegnato fino all’86’, da quel momento si merita lo stesso voto del numero di maglia che porta. Sbaglia posizione, si disinteressa del calciatore alle sue spalle, pecca di presunzione e commette una ennesima eresia difensiva. Si vede che i suoi stimoli sono altrove già adesso. E’ stato inutile nei minuti successivi gettarsi anima e corpo all’attacco…

PEZZELLA 6: in una difesa lenta, impegnata pochissimo e che ha solo cercato di lavorare il meno possibile, non ha demeritato (dal 43′ s.t. MONTIEL s.v.)

MARTINEZ QUARTA 6,5: gioca una grande partita pur se questa è stata noiosa e vuota di contenuti calcistici degni della massima serie.

MALCUIT 6: una buona prestazione che dà speranza per il futuro della fascia destra della Fiorentina di questa Stagione. Si sono visti cross interessanti e recuperi con piglio e determinazione (dal 34′ s.t. CACERES s.v.: sull’azione del gol non era lui che avrebbe dovuto controllare la punta bianconera)

EYSSERIC 5: un calciatore che si impegna ma che non porta niente in più alla mediocrità di gioco della squadra di Prandelli (dal 43′ s.t. BORJA VALERO s.v.)

PULGAR 5,5: lotta e cerca di trovare il passaggio giusto ma ci riesce pochissimo. Non ha la grinta per affrontare una missione come quella della Fiorentina (la salvezza).

CASTROVILLI 5,5: alterna momenti della gara in cui si impegna e fa vedere cose egregie, creando anche qualche giocata, a momenti di riposo assoluto anche mentale, nei quali forse si pavoneggia con se stesso, e i risultati si vedono…. (dal 34′ s.t. AMRABAT s.v.: qualche svarione e qualche entrata sopra le righe, ma nulla di più)

BIRAGHI 3: anche lui merita il numero che porta sulla maglia. Un giocatore totalmente inutile e dannoso, che non si impegna a sufficienza, e anche quando cerca di impegnarsi non ha nessuna capacità. Il calcio italiano si deve preoccupare soprattutto perchè è uno dei pochi terzini nel giro della Nazionale.

RIBERY 5,5: porta tanto la palla e nessuno gliela toglie, gestisce alcune dinamiche di gioco, è l’uomo in più, ma dura poco. Sterile la sua partita come quella di tutta la squadra (dal 23′ s.t. KOKORIN 5: praticamente non è pervenuto. Ha fatto un tiro in porta e ha preso un’ammonizione)

VLAHOVIC 5: non ha neanche sudato, probabilmente. Un paio di occasioni interessanti nelle quali non ha saputo girarsi e concludere e non ha saputo neanche impensierire il portiere avversario. Non ci siamo

Allenatore PRANDELLI 5: non sa dare la giusta carica alla squadra, non ha saputo creare gioco per vincere. Ci sono gap importanti tra lui e i giocatori? Ci sono gap importanti tra la sua mentalità e la necessità della squadra. E’ una situazione molto pericolosa per la Fiorentina