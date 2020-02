Genoa-Cagliari 1-0, le Pagelle del Grifone: Pandev, eterno Grifone

La Partita – L’aria del Luigi Ferraris è pesante, al Grifone di mister Nicola servono tre punti per uscire dalla zona rossa. Dall’altra parte un Cagliari agguerrito che cerca la prima vittoria dopo due mesi d’astinenza. Il primo tempo è tutto fisico ma si sblocca al 42°: Goran Pandev entra al posto di Ghiglione per un problema muscolare al 39°, e al macedone bastano pochi minuti per infilare un cross che beffa Cragno ed entra nella porta cagliaritana. Nel secondo tempo le due squadre continuano a spingere sull’acceleratore, con numerosi falli da entrambe le parti. A pochi secondi dalla fine Nainggolan cerca il gol, ma il suo tiro colpisce solamente la traversa. La vittoria ritorna così in casa rossoblù, portando il Grifone a quota 19 punti.

Le Pagelle del Grifone

Perin 6,5: Riesce a trasmettere sicurezza alla difesa, salvando la porta del Grifone in diverse occasioni. Molto sicuro nelle uscite.

Biraschi 6: Si è ripreso dopo un periodo no. Si propone cone terzino ma difende come un centrale. Dona solidità alla difesa, ancora però qualche errore.

Soumaoro 6,5: Eccolo al suo esordio sotto gli occhi di un Marassi “brontolone”. Si fa notare con buone chiusure, fondamentale sulle palle alte.

Masiello 6,5: Esperienza al servizio di mister Nicola e dei compagni. Contiene bene gli interventi di Simeone e di Joao Pedro.

Ghiglione 6: Si mangia un gol al 18°, non riuscendo a colgiere un errore di Pellegrini. Nonostante questo però, si mostra sempre positivo. Purtroppo è costretto a lasciare il campo per un problema muscolare al 39°.

Pandev 7: Entra per sostituire Ghiglione, portandosi dietro il duo d’attacco. Suo il tiro-cross che entra nella rete avversaria senza deviazioni. Dona sicurezza a tutto il reparto.

Sturaro 5: Impreciso, soprattutto nella fase d’impostazione.

Schone 5,5: In questa gara non riesce ad uscire dall’ombra, poco decisivo nelle azioni offensive rossoblù.

Radovanovic 6: Una partita in crescendo, manovrando il gioco genoano.

Criscito 6,5: Poca profondità per il capitano rossoblù, influenzata dal dififcile lavoro su Nandez.

Sanabria 6: Si fa spesso vedere e diverte il pubblico. La gioia del gol gli viene negata da un colpo di reni di Cragno.

Pinamonti 5,5: Poca precisione ma tanto sacrificio.

Cassata 6: Grazie alla sua tecnica riesce a tenere il pallone e a far salire la squadra nel momento cruciale della partita.