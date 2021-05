Lazio-Genoa 4-3, le pagelle dei biancocelesti: Correa una sicurezza, Immobile non sbaglia

La Lazio rischia nella ripresa e soffre sotto i colpi dell’assalto genoano, ma riesce a portare a casa i tre punti. Doppietta dell’attaccante più in forma del periodo, Correa. Bene anche Immobile e Luis Alberto.

Questi i voti dei laziali:

Reina 6: primo tempo piuttosto tranquillo, viene impensierito solo da un pericoloso tiro di Shomurodov. Nella ripresa qualche esitazione sugli assalti del Genoa, ma può ben poco sui tre gol;

Marusic 6: è suo l’autogol che di lì a poco riaprirà le speranze per i genoani e che macchia la sua prestazione e lo condiziona per tutto il match. Perde lucidità e sicurezza. Poteva fare qualcosa di più forse anche in occasione del gol di Shomurodov;

Hoedt 6: torna titolare e fa il suo senza grossi errori. Tiene bene davanti ad un avversario come Scamacca;

Radu 6: anche lui sbaglia poco quest’oggi e quando può avanza e si rende offensivo con buoni cross;

Lazzari 6,5: velocità e qualità, si conferma anche oggi importante nell’economia del gioco laziale e nel velocizzare la manovra;

Milinkovic-Savic 6,5: anche lui tanto tecnico quanto efficace, spiazza col suo apporto anche fisico gli avversari e dà solidità e giocate di livello a tutto il centrocampo della Lazio (dall’82′ Akpa Akpro s.v.);

Leiva 6: appare più stanco rispetto all’ultima uscita, ma tutto sommato prestazione sufficiente e funzionale alla causa (57′ Cataldi 5,5: entra per dare freschezza ed invece si fa notare per un fallo di rigore commesso su Badelj e che Scamacca traforma in gol);

Luis Alberto 7: oggi, dopo alcune giornate poco brillanti, sembra tornato quello che conoscevamo. Dimostra le sue doti tecnico-tattiche, fa giocate deliziose e firma anche il match con un gran bel gol (dall’82′ Parolo s.v.);

Lulic 6: qualche buona giocata per lui ma niente più. Cala vistosamente alla distanza e poteva anche fare di più sul secondo gol del Genoa (dal 67′ Fares 6: entra in un momento difficile della partita e dà il suo contributo senza incidere);

Correa 7,5: è in un grande periodo di forma. La Lazio non può farne a meno del suo attaccante che, di partita in partita, sta trovando continuità e sta dando sicurezza a tutto il reparto offensivo (dall’82′ Pereira s.v.);

Immobile 7: uno dei migliori, lavora bene e impensierisce non poco la difesa avversaria con le sue incursioni. Oltre ad aver segnato dal dischetto, va vicino al gol in diverse occasioni.