Fiorentina-Inter 1-1, pagelle nerazzurre: B. Valero crea, Skriniar distrugge

Si ferma ancora l’Inter che nel recupero si fa riprendere dalla Fiorentina.

In testa alla classifica i neroazzurri si ritrovano raggiunti dalla Juve.

Handanovic 6,5: incolpevole sul go, il capitano nerazzurro oggi offre da subito parate di livello ogni volta chiamato in causa.

Skriniar 5: sul gol poteva e doveva di più. Il difensore non interviene e lascia a Vlahovic la libertà di giocare e trovare il gol beffa.

De Vrij 6,5: il migliore dei tre, tanta grinta e carattere per l’olandese che è sempre attento e ispirato e anche oggi tiene in piedi il reparto.

Bastoni 5,5: un cartellino evitabile per il giovane difensore che continua il suo percorso di crescita. È una partita di alti e bassi, il coraggio non manca, a volte però deve ancora imparare a dosare movimenti e giocate. (88′ Godin sv)

D’Ambrosio 6: sufficiente l’esterno che si vede poco. Oggi è meno incisivo del solito, nel secondo tempo migliora ma si limita più a recuperare e correre piuttosto che offrite palloni e giocate.

Vecino 6: sufficiente l’uruguaiano che non è sempre presente ma è comunque d’aiuto alla squadra, nonostante la stanchezza.

Brozovic 6: il croato scende in campo come suo solito e gioca 90’ intensi recuperando e creando occasioni; l’ammonizione però pesa.

B. Valero 6,5: il migliore, torna al gol dopo più di un anno e continua a offrire buonissime prestazioni. Lo spagnolo è stato un giocatore non solo utile in un momento difficile ma anche capace di far risultare la sua esperienza, sempre qualcosa in più per i compagni. (84′ Agoume sv)

Biraghi 5,5: l’esterno non è brillantissimo, corre tanto ma non sempre in maniera determinante, sotto tono.

Lautaro 5,5: l’insufficienza arriva per il giallo preso ed assolutamente evitabile, che rischia di pesare molto sulla squadra sopratutto sabato. L’argentino di per sé non gioca una brutta partita, anzi, nonostante la stanchezza interpreta il match come al suo solito, la poca lucidità oggi però lo tradisce. (84′ Politano sv)

Lukaku 5,5: il belga non è nel suo momento migliore, il gol sbagliato oggi ne è la migliore dimostrazione. Lavora tanto per ia squadra recuperando e gestendo buoni palloni ma la poca lucidità sotto porta lo tradisce spesso.

Conte 6: la squadra ha bisogno di rifiatare e di ritrovare gli uomini oggi i due punti persi pesano tantissimo e il mister lo sa, il percorso va avanti ma la strada è ancora lunga.