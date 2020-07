Genoa-Inter 0-3, pagelle nerazzurre: Lukaku è una certezza, male Lautaro

L’Inter batte 3-0 il Genoa e si riporta al secondo posto in classifica.

A segno Lukaku e Sanchez, tra i giocatori già in forma dei neroazzurri.

Handanovic 6: poco da fare per il portiere che è comunque sempre attento quando il Genoa si fa vedere, anche se non è mai chiamato a grandi interventi.

Skriniar 6,5: stanco ma preciso, lo slovacco è comunque una sicurezza in fase difensiva riuscendo anche a gestire bene i buchi lasciati da Moses in fase di copertura. (64’ D’Ambrosio)

Ranocchia 6,5: bene il difensore che gioca 90’ attenti mostrando anche una discreta tenuta fisica. Ranocchia è attento in fase difensiva e prova anche ad impostare il gioco.

Godin 6,5: l’uruguaiano è, come i compagni di reparto, autore di una partita più che sufficiente in ogni momento in cui è chiamato in causa.

Moses 6: sufficiente l’esterno che, nonostante una partenza lenta, cresce ed entra nel vivo della partita rendendo al meglio in fase offensiva. (84’ Candreva sv)

Brozovic 6,5: sufficiente il croato che ha campo e gamba, bene in mezzo il campo dove gestisce e crea giocate.

Gagliardini 6: corre tanto il centrocampista che porta a casa una buona partita, sopratutto nel rubare i palloni.

Biraghi 6,5: bene l’esterno che oggi corre tanto e sulla fascia si fa vedere tanto, anche con i cross, cresce. (84’ Young sv)

Eriksen 6: un po’ luci e ombre nonostante parta bene. Il danese piano piano cresce, nei primi 45’ cerca di prendere in mano il gioco e dialoga bene, peccato che poi si spenga, ancora deve mostrare tutte le sua abilità. (64’ B. Valero 6)

Lukaku 7: ancora in gol il belga che continua nel suo buon momento, 23 gol in stagione, colpo di testa micidiale e ottimo doppio passo in area di rigore insieme a tanta presenza in attacco.

Lautaro 5: l’argentino ci prova, in questo è cresciuto rispetto ad inizio ripresa però è ancora troppo lontano dal Lautaro pre-Covid. È un po’ più nel vivo del gioco ma spesso le scelte finali non pagano. ( 64’ Sanchez 7: continua il buon momento del cileno che oggi riesce anche ad andare a segno, ispirato, deciso e preciso).

Conte 6,5: oggi i cambi sono stati perfetti, soprattutto in attacco. Il mister, nonostante la stanchezza, riesce ad ottenere dall’Inter una partita attenta e precisa, nessun gol subito e automatismi che migliorano, anche con formazioni leggermente rivisitate.