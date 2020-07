Inter-Fiorentina 0-0, le pagelle nerazzurre: Barella ok, delude l’attacco

L’Inter pareggia 0-0 contro la Fiorentina.

I neroazzurri non riescono a bucare la rete viola nonostante una prestazione sufficiente, gli uomini di Conte si trovano ora a -1 dal secondo posto.

Handanovic 6,5: un solo intervento ma decisivo. Per il resto è una partita di controllo.

D’Ambrosio 6: esce anche lui per un infortunio a seguito di un contrasto. Il difensore comunque gioca una buona partita calma e precisa. (70’ Bastoni 6)

De Vrij 6: esce per infortunio. ( 23’ Ranocchia 6,5: entra per sostituire De Vrij e non lo fa rimpiangere. L’italiano si posiziona al centro della difesa e riesce sempre a dettare i tempi, gli interventi sono sempre calibrati).

Godin 6: bene l’uruguaiano che è attento e ben posizionato. Quando può si fa vedere anche in fase offensiva, oggi la difesa ha ben tenuto il campo.

Candreva 6: ci prova sempre, l’esterno, sopratutto con i cross ma non riesce ad incidere. I suoi tiri risultano imprecisi, nonostante le idee non manchino e nemmeno i tentativi, la grinta vale la sufficienza. (70’ Moses 6)

Gagliardini 6: sufficiente il centrocampista che inizia subito con lo spirito giusto, non tutti i 90’ sono ad alti livelli ma non scende mai sotto la sufficienza. (76’ Brozovic 6)

Barella 6,5: tra i migliori in campo, il centrocampista oggi riesce al meglio in entrambe le fasi ma è soprattutto in attacco che cerca di farsi vedere rendendosi utile per i suoi, anche con giocate personali.

Young 5,5: continua il momento negativo per l’esterno che anche oggi non offre il suo meglio risultando insufficiente e spesso non incisivo.

Eriksen 6,5: nonostante cali un po’ sul finale, la sua è comunque una prestazione più che positiva. Il danese è ispirato e cerca di offrire qualità in mezzo al campo.

Lukaku 5,5: oggi non incide, lui come i compagni di reparto oggi non sono al top. Il palo gli nega il gol ma nel complesso appare impreciso nonostante ci provi sempre, fino all’ultimo.

Sanchez 5,5: oggi il cileno non è brillante come al solito, frettoloso e poco lucido oggi, soprattutto nelle scelte finali, passo indietro, nonostante anche a lui sia il palo a negare la rete. (69’ Lautaro 5)

Conte 6: i suoi non offrono una brutta prestazione, però in fase offensiva oggi i giocatori appaiono meno ispirati e meno decisivi, il pareggio delude perché si poteva tenere vivo il campionato ancora un altro turno ma non c’è da preoccuparsi.