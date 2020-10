Inter-Milan 1-2, pagelle nerazzurre: Kolarov male, Lukaku sempre presente

Torna a vincere un derby il Milan dopo alcune stagioni approfittando di un Kolarov non in giornata.

Lukaku accorcia ma l’Inter non prende punti.

Handanovic 6: sul rigore è sfortunato per il resto fa il suo, e sta per lo più a guardare nel secondo tempo.

D’Ambrosio 5: oggi giornata no per il difensore che non riesce ad aiutare l’Inter come vorrebbe.

De Vrij 6: sufficiente l’olandese che, privo dei compagni, si arrangia come può e cerca di tenere in piedi il reparto.

Kolarov 5: la responsabilità dei gol ricade entrambe le volte sulle sue spalle, e Ibra non è un cliente che te le lascia passare. Bene il cross che fa nascere l’azione del gol di Lukaku però non basta ad evitargli l’insufficienza.

Hakimi 6,5: parte benissimo e tiene un buon ritmo per tutti i 90’ anche lui però avrebbe bisogno di più lucidità sotto porta, il ragazzo è già entrato in clima.

Brozovic 5,5: alti e bassi per il croato che può sempre dare di più, oggi non gli riesce sempre tutto ma quando gioca con la testa dimostra che potrebbe fare di più. (68’ Eriksen 5,5)

Vidal 6: forse meno dirompente del solito ma comunque sufficiente, a volte la grinta è un po’ troppa ma nel complesso il cileno fa il suo cercando di aiutare i compagni ma anche a lui manca il guizzo finale. (84’ Sanchez 6)

Perisic 6: scende sul fondo una sola volta e quella volta arriva il gol, per il resto è un “vorrei ma non posso”, ci prova ma non affonda mai quanto dovrebbe, il croato è sufficiente ma deve e può fare di più.

Barella 6,5: lotta, corre, recupera, crea… il centrocampista continua il buon momento cercando sempre di trascinare i compagni.

Lukaku 6: bene il gol ma il belga non è al meglio, le sue scelte non sono sempre condivisibili, nel complesso gli manca quel guizzo in più.

Lautaro 6: il gol non arriva ma l’argentino fa soffrire la difesa del Milan, ispirato e volenteroso; arriverà il giorno della riscossa.

Conte 6: le scelte sono obbligate, per il resto i primi minuti mancano della grinta che lo contraddistingue. Deve solo convincere i suoi di essere ancora una squadra di livello.