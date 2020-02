Inter-Milan 4-2, pagelle nerazzurre: mostruoso De Vrij, Vecino splende

Il derby è ancora una volta nerazzurro; a San Siro l’Inter batte 4-2 il Milan ribaltando il 2-0 di fine primo tempo.

Ora è testa a testa con la Juve, aspettando la Lazio domenica prossima.

Padelli 5: la ruggine è comprensibile però avrebbe potuto costare tantissimo perché l’1-0 pesa molto sulle sue spalle. Per un portiere è sempre difficile tornare a giocare dopo tanto tempo , e la sua prestazione ne è la conferma.

Godin 6: alti e bassi, come tutta la squadra. Nel primo tempo fatica molto a tenere gli attaccanti rossoneri poi cresce e offre giocate più attente, sufficiente.

De Vrij 7,5: il migliore in campo. L’unico che gioca 90’ ad altissimo livello, nel primo tempo è uno dei pochi a non sbagliare su Ibra, nel secondo corona una grande partita con un gol al bacio che mostra tutta la sua forza.

Skriniar 5,5: oggi non è il solito, fatica più di quanto si potesse immaginare. Un giallo inevitabile, qualche buona uscita ma anche errori non da lui.

Candreva 5,5: sotto tono l’esterno italiano che non incide a pieno. Pochi cross e molti fuori misura, è in un momento in cui sicuramente non è al meglio. (80’ Moses 6,5)

Vecino 7: il primo tempo è positivo ma non bellissimo nel secondo mostra tutto quello che sa fare. L’uruguaiano segna l’importantissima rete del pareggio e cresce insieme a tutti i compagni offrendo le giocate che lo hanno reso famoso.

Brozovic 7: il primo tempo è un buco nero, il secondo è il croato che vorremmo sempre. Il centrocampista nei secondi 45’ trova il suo posto in campo, torna il feeling con la palla, il gol ed è subito chiaro il motivo per cui sia un giocatore importantissimo.

Barella 6: peccato per l’errore sul finale, sarebbe stato il primo gol nel derby per il giovane interista. L’ammonizione era evitabile, nel primo tempo sente tanto la pressione, nel secondo gioca con la grinta che lo caratterizza.

Young 6: sufficiente l’esterno che continua a macinare minuti importanti all’interno del mondo Inter. Non era una partita facile ma Young gioca un derby sufficiente, anche per la grinta. (95’ Biraghi sv)

Lukaku 7: il gigante nerazzurro segna ancora e ha in mano tutta la squadra. Il belga è potente, ispirato e pericoloso, anche quando meno te lo aspetti; è un giocatore fondamentale per questa squadra e non smette di dimostrarlo.

Alexis 6,5: sfrutta i minuti che il mister gli concede e offre giocate intelligenti, anche se il primo tempo è difficile anche per lui. Il cileno è in buona forma fisica e sulla strada giusta. (72’ Eriksen 6,5)

Conte 7: l’ha vinta prima di tutto lui facendo sfruttare un quarto d’ora di intervallo dopo un primo tempo da tre. I suoi tornano in campo con il coltello tra i denti e dimostrano di essere non solo squadra ma sopratutto squadra di grande carattere.