Inter-Napoli 2-0, le pagelle nerazzurre: riecco Lautaro

L’Inter batte il Napoli 2-0 e si riporta al secondo posto, a segno D’Ambrosio e un ritrovato Lautaro.

Handanovic 7: se la squadra non subisce gol molto lo deve al suo capitano che oggi offre grandi parate, decisive, fino all’ultimo.

D’Ambrosio 7: segna il gol del vantaggio, un rigore in movimento. Il difensore oggi gioca al meglio anche in fase offensiva galoppando sulla fascia, a metà secondo tempo si sposta anche a fare l’esterno.

De Vrij 6,5: centrale, l’olandese gioca la solita partita precisa, attenta e concentrata, in entrambe le fasi.

Bastoni 6,5: molto bene anche il giovane difensore che, come D’Ambrosio, gioca molto anche in fase offensiva. Cala un po’ nel secondo tempo, ma è una partita molto positiva, dietro e davanti.

Candreva 6,5: bene l’esterno che da subito si impone sulla sua fascia con presenze e cross, un’ora intensa per Candreva che anche oggi è sopra la sufficienza. (60’ Godin 6)

Brozovic 6: si vede poco nel primo tempo, in fase di impostazione, ma quando c’è da recuperare palloni c’è sempre.

Barella 6: irruento ma mai sopra le righe, sul finale un po’ a corto di fiato, un errorino sotto porta ma la partita è sufficiente, fatta di grinta e corsa in tutto il centrocampo.

Biraghi 6,5: bene l’esterno che fisicamente sta bene e sulla sua fascia corre al massimo, riesce a farsi trovare e a trovare i compagni, gli manca solo le freddezza finale. (80’ Young sv)

B. Valero 6,5: lo spagnolo è una certezza, serio e preciso, anche oggi non sbaglia, corre e recupera palloni, anche in fase offensiva si fa vedere, molto positivo. (89’ Eriksen sv)

Lukaku 6,5: il belga fisicamente è difficile da contenere e lo sappiamo, in più è sempre presente e ispirato in area di rigore, è solito Lukaku. (89’ Moses sv)

Sanchez 5,5: leggermente sotto tono oggi il cileno che dal post lock down, per la prima volta, appare non al meglio. Ce la mette tutta ma è meno ispirato e decisivo. (60’ Lautaro 7,5: gran gol per l’argentino che oggi entra subito in partita e gioca a livelli alti).

Conte 6,5: vittoria importante per i suoi che mantengono il secondo posto, in tanti oggi hanno fatto bene, compreso un ritrovato Lautaro. A Bergamo sarà difficile ma Conte ha dalla sua un gruppo che mentalmente sembra rispondere al meglio.