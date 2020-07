Parma-Inter 1-2, pagelle nerazzurre: De Vrij croce e delizia, super Bastoni

In 4′ l’Inter ribalta la partita e batte il Parma, con furbizia e pochi meriti.

Qualcosa continua a non girare, nella squadra di Conte, che oggi è apparsa molto sotto tono.

Handanovic 6: sufficiente il capitano che non ha né colpe né molto da fare ma è sempre e comunque presente.

Godin 6: dietro è l’unico che tiene. L’uruguaiano oggi è uno die pochi che offre una prestazione sufficiente in un reparto confuso e autore di una prestazione molto sotto tono. (73’ Bastoni 6)

De Vrij 5,5: il gol del pareggio alza di mezzo punto una prestazione altrimenti peggiore. Oggi l’olandese è irriconoscibile: distratto, fuori tempo e luogo, poco lucido… trova un gol importantissimo ma non è sufficiente comunque.

D’Ambrosio 5: oggi gioca difensore dopo alcuni turni di riposo e purtroppo non appare al meglio. D’Ambrosio non sembra avere i tempi e la testa per giocare, tanti errori e spesso si trova fuori posizione.

Candreva 5,5: non una grande partita per l’esterno che fatica a tenere sulla fascia e anche in fase offensiva non sempre ha il passo giusto, nemmeno i cross aiutano, oggi è anche lui tra i negativi. (69’ Moses 6)

Barella 6: uno dei pochi sufficienti oggi. Il centrocampista cerca sempre di restare in partita e di farsi vedere, tenta anche con il tiro da fuori, quanto meno è propositivo.

Gagliardini 5,5: ancora insufficiente, non grave come la scorsa partita ma certamente non sufficiente. Il centrocampista continua a sembrare poco lucido, timoroso e spesso compie la scelta sbagliata, anche in fase di contenimento non è al meglio.

Biraghi 5,5: l’esterno corre e prova a farsi vedere ma non riesce molto. Biraghi rientra tra i giocatori insufficienti, anche lui effimero. (69’ Young 6)

Eriksen 5,5: anche oggi non è sufficiente, il danese oggi ha faticato a trovare posto e ruolo non riuscendo a creare problemi in mezzo al campo e nemmeno ad offrire le giocate giuste. Resta una prestazione effimera ma non gravemente insufficiente. (69’ Sanchez 6)

Lukaku 5: male il belga che nonostante la voglia non riesce a farsi trovare e a creare. Appare troppo frettoloso e per questo poco lucido nelle scelte, non è al top e si vede, un passo indietro negativo oggi.

Lautaro 5: l’argentino è un lontano parente di quello visto prima dello stop. Non riesce ad incidere come sa, la palla per il pareggio non salva una prestazione lontana dalle aspettative. (89’ B. Valero sv)

Conte 5,5: c’è chiaramente qualcosa che non sta funzionando nella sua Inter: i giocatori non sembrano essere mentalmente sul pezzo. Anche oggi tanta fatica, tanta sufficienza, tanti errori che potevano costare cari. La strada è lunga, la concentrazione deve tornare subito, mi aspetto tanto lavoro dal mister.