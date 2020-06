Inter-Sampdoria 2-1, le pagelle nerazzurre: LuLa è tornata a far male

L’Inter torna in campo a San Siro per il recupero con la Samp. Una partita di febbraio giocata a fine giugno in un San Siro vuoto e ad un orario inusuale.

I presupposti per assister a qualcosa di strano ci sarebbero tutti ma i neroazzurri non deludono e vincono 2-1 (il primo tempo è molto meglio del secondo). Ora tutti e 20 i club sono allineati, ora la Serie A può ricominciare.

Handanovic 6: pochissime parate davvero rilevanti per il capitano nerazzurro. Il numero 1 è sempre sul pezzo, anche nel richiamare l’attenzione.

Skriniar 6,5: il primo gol parte dai suoi piedi, lo sloveno è attento e ben presente in campo. Nel primo tempo è anche maggiormente propositivo in fase offensiva, poi cede ma tiene sempre alta la concentrazione..

De Vrij 5,5: sbaglia completamente sul gol della Samp quando dimentica di marcare. Per il resto è comunque una partita discreta.

Bastoni 6,5: il migliore dei tre, motivato, attento e intenso. Il difensore si rende utile in entrambe le fasi, recupera quanti più palloni e non si tira mai indietro.

Candreva 6,5: bene l’esterno che è ispirato e ben messo in campo. Candreva corre e cerca sempre di offrire palloni interessanti, a volte eccede con i tiri ma continua a risalire.

Gagliardini 6: partita da sei, il centrocampista fa il suo dovere sopratutto nel recupero; quando può cerca anche di offrire palloni. Una prestazione sufficiente, senza acuti ma anche senza errori.

Barella 6,5: anche lui si vede poco ma lavora tanto e con costanza, sente l’assenza di Brozovic. Il centrocampista però è sempre ben posizionato e fa tanto per recuperare palloni e offrirne di buoni quando può, senza smettere di correre.

Young 6,5: tanta corsa per l’esterno che è sempre pronto a farsi trovare dai compagni e ad offrire cross. Young tiene bene e gioca già con il ritmo giusto, nonostante non sia ancora pienamente in forma.

Eriksen 7,5: il migliore. Per distacco è lui il giocatore che meglio si esprime in questa strana serata di calcio. Va vicino al gol più volte, dialoga bene con i compagni ed è parte della bella azione che porta in vantaggio l’Inter.

Lukaku 6,5: torna a segnare e questa è certamente una bella notizia. Il primo tempo è pari a quello dei tempi passati, deve solo ritrovare la forma fisica perché il per il resto è solito micidiale Lukaku.

Lautaro 7: segna e gioca con grinta quasi a voler tacere ogni voce sul suo futuro. Dopo la prestazione sotto tono di Napoli oggi El Toro è diverso: non solo tornare a bucare la porta ma mostra la grinta e la voglia su tutti i palloni che tocca.

Conte 6,5: è una partita dal volto doppio per l’Inter. Il primo tempo è molto buono, il secondo richiede una forma ancora lontana ma il mister è bravo a tenere i suoi concentrati. Gestisce bene anche i cambi. Il campionato ora può ricominciare.