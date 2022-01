Inter-Venezia 2-1, le pagelle dei nerazzurri: nel segno di Dzeko

A San Siro l’Inter ha battuto il Venezia 2-1.

Al momentaneo vantaggio di Henry (19′), hanno risposto Barella (40′) e Dzeko (90′). Di seguito le pagelle degli uomini di mister Simone Inzaghi.

Handanovic 6: scalda i guanti al 14′ su Okereke, sul gol di Henry può poco. Attento per il resto della gara.

Skriniar 6: il match non richiede gli straordinari e tira un po’ il freno a mano. Controlla bene la sua zona.

De Vrij 6: come Skriniar, ma con un giallo di troppo figlio di un tentativo offensivo andato male. Va bene così per oggi.

Bastoni 5,5: meno brillante del solito, si fida meno di sé stesso e cerca più gli altri. Il giallo pesa, Inzaghi lo sostituisce dopo un tempo. (Dal 46′ Di Marco 5: più presenza in fase offensiva, ma è troppo lezioso in alcuni interventi difensivi che con più precisione del Venezia sarebbero potuti costare caro).

Darmian 6: fa il suo compitino, senza eccedere né soffrire. (Dal 76′ Dumfries 6,5: fornisce l’assist vincente a Dzeko. Entra in punta di piedi, basta un cross perfetto per candidarsi presto ad un posto da titolare).

Barella 6,5: gol a parte, nel posto giusto al momento giusto, prova a dirigere un gioco troppo lento. Alla fine è l’unico a provare a cambiare il trend e nel momento in cui il Venezia fa la voce grossa, si sacrifica e prende un giallo. (Dal 72′ Vidal 6: mette il fisico dove serve, aiuta l’Inter nel finale ad agguantare la vittoria).

Brozovic 5: lento nella manovra, non brilla. Rischia di dover saltare il derby per un intervento al limite (era diffidato). (Dall’81’ Vecino s.v.).

Calhanoglu 5: stanchezza e poche idee. Un calo fisico ci sta, le sue qualità sono note a tutti. Qualche sorpresa in vista del derby?

Perisic 5,5: dalle sue parti si gioca poco, ma quando ha l’occasione ci prova. Lezzerini che gli dice un grande no, ma poi Barella trasforma in rete.

Dzeko 7: a servizio della squadra per 90′, ma nessuno ne approfitta. Nel momento di concretizzare, lui c’è e regala di testa 3 punti pesanti all’Inter.

Lautaro Martinez 5: assente ingiustificato, non un bel biglietto da visita per il derby e con un Sanchez che scalpita. Unica nota, il tentativo di rovesciata: se fosse entrata in porta avrebbe meritato la copertina dell’Album Panini. (Dal 72′ Sanchez 5,5: il leone è rimasto in gabbia, ma le ciambelle non vengono sempre con il buco. Da valutare più sul lungo periodo).

All. S. Inzaghi 6: lui non smette di dare indicazioni ai suoi, ma la squadra gira lenta e appesantita. Cambi perfetti, Dumfries su tutti. Per il derby servirà qualcosa in più.