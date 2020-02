Lazio-Inter 2-1, le pagelle nerazzurre: De Vrij-Lautaro, i peggiori che non ti aspetti

Prestazione non all’altezza per l’Inter che nonostante l’iniziale gol di Young esce sconfitta dall’Olimpico: la Lazio vince per 2-1 e scalcava i neroazzurri che finiscono così terzi .

Padelli 5: un portiere fa tantissima differenza, in tutti i sensi. Oggi Padelli ha fatto la differenza negativamente non riuscendo ad essere inciso sul secondo gol della Lazio e dimostrando ancora una volta di non essere un cambio adeguato, purtroppo.

Godin 5: prestazione insufficiente per l’uruguaiano che lascia il campo stizzito nonostante il cambio servisse alla squadra. Non parte bene e finisce anche peggio. (86’ Sanchez sv)

De Vrij 5: due anni un suo rigore portò l’Inter in Champions oggi un suo stesso rigore potrebbe avere grosse ripercussioni sul campionato. Il difensore olandese ha sulle spalle un errore che non può che influire negativamente su tutta la prestazione.

Skriniar 6: l’unico sufficiente in difesa. Skriniar forse brilla meno del solito ma offre comunque una partita concreta, non sempre solidissimo ma nel complesso è sufficiente.

Candreva 5,5: oggi pochi cross e anche poco presici. L’esterno cerca di sfondare sulla fascia ma non riesce a cogliere le possibilità; a volte provarci non è sufficiente. (76’ Moses 5,5)

Vecino 5,5: gioca 90’ ma si vede poco, cerca di essere presente in entrambe le fasi ma è un vecchio parente del giocatore che due anni ci portò in Champions… non riesce a convincere e ad incidere sopratutto nella parte centrale della partita.

Brozovic 6: il croato è sufficiente e continua a vivere un buon momento, ci mette la grinta a la voglia cercando di spronare i suoi nonostante la fatica. (76’ Eriksen 6)

Barella 5,5: altalenante il centrocampista che alterna buone giocate a momenti poco lucidi, non è una grande partita la sua per tanti motivi, a volte finisce per perdersi in mezzo al terreno di gioco e a non offrire i palloni che dovrebbe.

Young 6,5: primo gol in nerazzurro per l’esterno, il gol che avrebbe dovuto indirizzare la partita in tutt’altro modo. Il voto dipende tutto dalla rete.

Lukaku 5,5: il gigante buono prova a incidere sul match come sa ma commette qualche errore di troppo anche nelle scelte, da lui ci aspetta sempre un po’ di più ma oggi non ha saputo mostrare tutte le sue potenzialità.

Lautaro 5: irriconoscibile l’argentino che oggi è assente e poco preciso, nonostante il gol annullato per fuorigioco. Torna dopo due partite e sembra un’altra persona, oggi una delle prestazioni più brutte dell’anno.

Conte 5,5: la testa oggi non ha lavorato bene, questo è fuori dubbio cosi come certe scelte sono apparse discutibili, sopratutto quella di Eriksen. Ritrovarsi terzi invece che primi in classifica in 45’ fa male e ora c’è da pedalare tanto, a cominciare dall’analisi del match.