Lecce-Inter 1-1, pagelle nerazzurre: Brozovic ispirato, l’attacco non va

Altro pareggio per l’Inter che a Lecce non va oltre l’1-1 e ora vede la Juve allontanarsi e la Lazio avvicinarsi.

A nulla è bastato il gol di Bastoni.

Handanovic 6: poco da fare per il portiere interista che sul gol è incolpevole. Per il resto è una partita con poche chiamate alle quali però risponde sempre presente.

Godin 6: sufficiente l’uruguaiano che in difesa tiene e in fase offensiva cerca di salire come può. Il difensore gioca una partita attenta, senza brillare ma senza nemmeno commettere errori. (68’ Bastoni 6,5)

De Vrij 6,5: il migliore dietro, attento e preciso l’olandese tiene in mano e gestisce i compagni. Per tutti i 90’ è uno dei pochi a tenere il ritmo alto aiutando in tutte le fasi.

Skriniar 5,5: sul gol del pareggio giallorosso avrebbe potuto fare qualcosa di più, l’errore non è grave ma gli costa il 6. Il difensore oggi è apparto leggermente sotto tono.

Candreva 5,5: i suoi cross non hanno fatto la differenza, anzi. L’esterno non è mai riuscito ad incidere davvero sulla fascia e le sue discese sono risultate spesso senza conclusione.

Barella 6: il centrocampista ci prova per tutti i 90′ però non riesce ad incidere come vorrebbe. L’azzurro non offre la sua partita migliore ma è comunque sufficiente, almeno per l’impegno sopratutto nei riti da fuori.

Brozovic 7: il migliore in campo, prende un palo nel primo tempo e per tutto il match porta avanti un duello con Gabriel che, sfortunatamente non riesce a vincere. Uno dei pochissimi ad essere ben in partita e a cercare di fare del male al Lecce. (83’ B. Valero sv)

Sensi 5,5: è un altro giocatore oggi che a sua volta entra nel gruppo del “vorrei ma non posso”. Qualche giocata la offre anche ma per il resto rimane intasato nel mezzo del campo senza trovare il guizzo giusto. (82’ Sanchez sv)

Biraghi 5,5: pochi cross e pochi palloni, l’esterno è poco presente e quasi mai davvero in grado di fare la differenza.

Lautaro 5: l’argentino oggi non è nella sua giornata migliore, poco presente e poco incisivo va spengendosi con il passare di minuti portando a casa forse una delle partite peggiori per lui.

Lukaku 5 un discreto primo tempo in cui avrebbe anche segnato (il gol annullato lascia qualche dubbio) poi però piano piano il belga si spegne e finisce nel traffico della difesa del Lecce senza mai riuscire a rendersi pericoloso.

Conte 5,5: oggi la squadra ha lasciato a desiderare, si è visto qualcosa che speravamo di non vedere più, sopratutto dal punto di vista del carattere. I giocatori sono apparsi sotto tono e poco incisivi, c’è tanto da perdere, anche il secondo posto e non c’è più tempo per lasciarsi andare e Conte deve essere bravo a farlo capire ai suoi.