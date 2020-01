Napoli-Inter 1-3, le pagelle nerazzurre: Lukaku- Lautaro e l’Inter vince ancora

L’Inter riparte come aveva terminato, vincendo.

Dopo 23 anni i neroazzurri tornano a vincere al San Paolo battendo il Napoli per 3-1 grazie ad un super Lukaku e Lautaro che tutelano il primato in classifica.

Handanovic 6,5: sempre attento e sempre preciso nelle parate. Il capitano dell’Inter non si fa mia beffare e offre la solita partita, è una certezza.

Skriniar 6,5: peccato per il giallo evitabile; per il resto lo slovacco che riesce a contenere gli uomini del Napoli e ad offrire giocate lucide.

De Vrij 6: peccato per l’errore sul gol del Napoli che riapre la partita. L’olandese è comunque sufficiente anche se non al suo meglio.

Bastoni 6,5: continua a crescere il giovane difensore che con personalità cerca si fa vedere sempre di più, partita precisa.

Candreva 6: gli avversari non mancano, non sempre ha la possibilità di far vedere quanto sa però quando le occasioni arrivano, cerca di non sprecarle.

Vecino 6,5: suo l’assist per il gol di Lautaro. L’uruguaiano è ben presente in campo, è ispirato e controlla bene il centrocampo neroazzurro. (73’ Sensi 6)

Brozovic 6: sufficiente il croato che va a intermittenza, a volte riesce meglio ma nel complesso non è negativo.

Gagliardini 6: torna in campo e gioca in maniera sufficiente nonostante soffra un po’ il centrocampo del Napoli. (56’ Barella 6)

Biraghi 6: come Candreva, non sempre riesce ad incidere Conte comunque gli dà fiducia e continua così il suo percorso di crescita.

Lukaku 8: doppietta e tanta sostanza unita anche alla qualità, oggi è colui che ha inciso più di tutti, non solo per i gol ma anche per la grinta e la fame che ha aiutato tutti. (88’ B. Valero sv)

Lautaro 7: ancora in gol, ancora tanta intesa con Lukaku, anche una buonissima partita. L’argentino è sempre in forma e ha tanto da dire, oltre ad avere tanta fame.

Conte 7: ripartire non è sempre facile ma oggi, nonostante qualche svista, i suoi hanno tenuto bene ed offerto una prestazione di livello sopratutto in fase offensiva. Il mister riesce a rimettere tutti in riga e a farli ripartire al massimo.