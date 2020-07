Roma-Inter 2-2, le pagelle dei nerazzurri: Lukaku è una certezza

Il big match dell’Olimpico tra Roma e Inter termina 2-2, un pareggio che serve a poco ma almeno consegna matematicamente l’accesso alla prossima Champions League per l’Inter.

Handanovic 5,5: l’insufficienza non dipende tanto dai gol quanto da qualche uscita a vuoto, che non pesa ma fa preoccupare. Lo sloveno mostra qualche debolezza.

Skriniar 5,5: lo slovacco oggi appare meno sicuro del solito, Spinazzola è un brutto cliente e, purtroppo, oggi tiene in scacco il difensore.

De Vrij 6,5: sul primo gol della Roma si trova al posto sbagliato al momento sbagliato, bravo invece a realizzare il momentaneo vantaggio. L’olandese è comunque sufficiente.

Bastoni 6: sufficiente il difensore che a qualche volta risulta impreciso ma nel complesso è sufficiente e non commette errori. (82’ D’Ambrosio 6)

Candreva 5,5: oggi sotto tono l’esterno che, come Young, non mostra le sue qualità. Corre e prova a offrire palloni ma il risultato non è il solito, oggi non brilla. (67’ Moses 6)

Barella 5,5: l’ammonizione era evitabile, per il centrocampista tornato titolare. Barella fatica oggi nonostante la voglia, perché non sempre riesce a dirigerla al meglio.

Gagliardini 5,5: il centrocampista fa un passo indietro, fatica in entrambe le fasi e non riesce a incidere come dovrebbe. (69’ Eriksen 6,5)

Young 5: oggi l’esterno non convince, la sua partita è insufficiente, soprattutto gli errori sono simbolo di un giocatore distratto e poco incisivo. (67’ Biraghi 6)

Brozovic 6: il croato parte molto bene, per poi spegnersi nei munti centrali ma senza ami scendere sotto la sufficienza. Il centrocampista non sempre incide ma è comunque ispirato.

Sanchez 6,5: tra i migliori in campo, anche oggi. Il cileno è in un buon momento e li dimostra nuovamente, offrendo una prestazione ancora una volta fatta di giocate, tocchi e palloni ben sfruttati.

Lautaro 5,5: il fuorigioco gli nega una gran gol, di cui però resta un controllo sublime, che rimane l’unica cosa bella di un match per il resto non altezza delle aspettative, oggi è un passo indietro per l’argentino. (67’ Lukaku 6,5)

Conte 6: i primi 44’ minuti sono ottimi, segno di una squadra ben messa in campo e propositiva, il secondo tempo invece è tutta un’altra storia, i cambi fanno del bene, ma oggi si poteva e doveva fare di più.