Benevento-Juventus 1-1, le pagelle dei bianconeri: Morata non basta

La Juventus frena a Benevento dopo essere passata momentaneamente in vantaggio grazie alla rete del solito Alvaro Morata.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6,5: bellissima parata su Schiattarella poco prima di subire la rete da Letizia.

Cuadrado 5,5: in fase offensiva è tra i migliori della Juventus per tutta la partita ma fatica troppo in fase difensiva.

de Ligt 6,5: l’olandese è una certezza, c’è poco da aggiungere.

Danilo 6,5: dall’inizio della stagione è stabilmente tra i migliori dei suoi.

Frabotta 6: il giovane terzino è molto attento in fase difensiva ma latita quando i bianconeri si trovano a dover affondare.

Ramsey 6: buone giocate anche se a volte risulta un po’ troppo lento nel finalizzare la manovra bianconera. Sparisce completamente nella ripresa. (Kulusevski 5)

Arthur 5,5; gioca in maniera perfetta per 45 minuti poi con due errori grossolani prima manda il Benevento vicino al pareggio e poi regala a Letizia il pallone del definitivo 1-1. (Bentancur 5,5)

Rabiot 5,5: il francese questa volta si vede molto poco in fase di inserimento ma almeno palla al piede aiuta molto la manovra della Juventus.

Chiesa 6,5: bellissimo il lancio con cui regala l’assist per Alvaro Morata che sblocca il risultato, poi sbaglia qualche scelta di troppo negli uno contro uno. (Bernardeschi 5)

Dybala 5: nel primo tempo sbaglia un goal clamoroso, poi spara alle stelle un paio di palloni ed infine Montipò gli nega il goal vittoria negli ultimi minuti di gioco.

Morata 6,5: con la maglia della Juventus ha trovato una continuità di rendimento mai avuta in carriera, si fa espellere ingenuamente a partita finita.