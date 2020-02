Hellas Verona-Juventus 2-1, le pagelle dei bianconeri: non basta CR7

La Juventus viene sconfitta in rimonta da un grandissimo Hellas Verona, per gli uomini di Sarri in goal il solito Cristiano Ronaldo.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6: nel primo tempo compie una b ella parata su Faraoni, mentre sul rigore rimane un po’ troppo sulle gambe.

Alex Sandro 5,5: questa sera il laterale brasiliano disputa una partita non sufficiente, troppo spesso è autore di falli stupidi.

Bonucci 5,5: il rigore causato dal capitano della Juventus è di un’ingenuità che da lui non si può accettare.

de Ligt 6: prestazione buona da parte del giovane centrale olandese che non soffre troppo gli attacchi avversari e fa valere la sua forza fisica.

Cuadrado 6: il colombiano è protagonista di un bello scontro con Lazovic in cui i due giocatori ne escono alla pari.

Rabiot 6: primo tempo sottotono ma nella ripresa la sua prestazione sale di livello e risulta tra i migliori dei suoi.

Pjanic 5,5: il regista della Juventus soffre tantissimo il pressing avversario e perde una quantità impressionante di palloni.

Bentancur 5: la superficialità con cui prova un colpo di tacco in occasione del primo goal gialloblu non è accettabile per un giocatore della sua categoria. (De Sciglio 6)

Douglas Costa 6,5: l’esterno ex Bayern Monaco nel primo tempo colpisce una traversa con un sinistro potentissimo, nella ripresa è costretto a lasciare il campo per un problema muscolare. (Ramsey 5,5)

Higuain 5: partita totalmente anonima da parte della punta bianconera, che non si rende mai pericoloso negli ultimi 20 metri di campo. (Dybala 6)

Ronaldo 7: nel primo tempo sfiora il goal almeno in tre occasioni (colpendo anche un palo), nella ripresa trova un goal bellissimo dopo un’azione personale, ma alla Juventus non è bastata la sua prestazione.