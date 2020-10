Juventus-Barcellona 0-2, le pagelle dei bianconeri: Morata indomito

La Juventus perde contro un grande Barcellona con il risultato di 0-2, sfortunato Alvaro Morata che si vede annullare ben 3 goal.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6,5: tieni in piedi la baracca fino all’ultimo con delle ottime parate, in occasione dei due goal blaugrana non può fare nulla.

Danilo 6,5: impreciso in fase conclusiva ma è assolutamente tra i migliori in campo, in fase difensiva è praticamente perfetto.

Bonucci 6: il capitano della Juventus torna in campo dopo il fastidio muscolare patito nella partita col Verona e risulta decisivo in almeno un paio di occasioni. Questa sera non gli si poteva chiedere di più.

Demiral 4,5: la sua espulsione condanna definitivamente la sua squadra alla sconfitta, visto che è arrivata in un momento di totale difficoltà dei bianconeri.

Cuadrado 6: il colombiano trova qualche buono spunto ma non riesce mai a rendersi veramente pericoloso.

Kulusevski 4,5: partita assolutamente da dimenticare per l’ex Parma che sbaglia praticamente ogni pallone giocato. Lento ed impacciato, lontanissimo parente del giocatore ammirato in campionato. (McKennie 5,5)

Bentancur 5: Pirlo gli concede una possibilità dal primo minuto ma la toppa clamorosamente. Lavora poco in fase di interdizione ed è completamente assente in fase di impostazione di gioco della Juventus. (Arthur s.v.)

Rabiot 5,5: si vede un po’ di più rispetto al suo compagno di reparto ma l’occasione che spreca nel finale sul punteggio di 0-1 è imperdonabile. (Bernardeschi 4)

Chiesa 5,5: anche per lui è una serata no. Non sbaglia nulla di clamoroso ma raramente riesce a saltare l’avversario e non crea mai nessun pericolo.

Dybala 5: la condizione del numero 10 è veramente pessima ed in una partita come questa si è notato tantissimo, soprattutto quando si alzava un po’ il ritmo del gioco.

Morata 6,5: anche stasera è il migliore della Juventus, si vede annullare 3 goal per fuorigioco millimetrici. Non è un periodo fortunato per lui.