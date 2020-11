Juventus-Ferencvaros 2-1, le pagelle dei bianconeri: Morata salva Pirlo

La Juventus batte all’ultimo minuto il Ferencvaros, per gli uomini di Pirlo in rete Cristiano Ronaldo ed Alvaro Morata.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 5,5: qualche responsabilità di troppo sulla rete subita.

Cuadrado 6: il laterale colombiano non riesce ad entrare in partita e soffre in copertura.

De Ligt 6: sembra meno solido del solito. Sulla rete avversaria sbaglia totalmente i tempi.

Danilo 5,5: meno incisivo del solito ma ha comunque il merito di trovare il bel lancio sull’azione che porta alla rete di Morata.

Alex Sandro 6: rientrava dopo un lungo periodo di assenza, non gli si poteva chiedere tanto.

McKennie 5: recupera diversi palloni ma sbaglia tanto, non crea nulla. (Kulusevski 5,5)

Arthur 5,5: sul lato prettamente tecnico è una delizia ma non crea mai nulla. (Ramsey SV)

Bentancur 6: èuno dei pochissimi ad attaccare gli avversaried a recuperare palla in uscita. (Rabiot SV)

Bernardeschi 6: ci prova ma sui crossètroppo imprecisoe sul palo è sfortunatissimo. (Chiesa 5)

Dybala 5: comincia bene e va vicino alla rete ma lemtamente esce sempre più dalla partita. (Morata 7)

Ronaldo 6,5: trova un bel goal in un momento difficile della partita.