Juventus-Malmo 1-0, le pagelle dei bianconeri: Kean regala il primo posto

La Juventus batte il Malmo 1-0 grazie alla rete di Moise Kean e vince il girone di Champions League, complice il pareggio del Chelsea a San Pietroburgo.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Perin s.v.: passa una serata di totale tranquillità nella fredda Torino, timbra comunque il cartellino in Champions League.

Alex Sandro 5,5: parte abbastanza bene poi piano piano scompare anche contro un avversario mediocre.

Bonucci 5,5: più impreciso del solito, prova qualche imbucata ma la sbaglia sempre.

Rugani 6: giocare così raramente non è sicuramente facile ma porta a casa una buona prestazione.

De Winter 6: all’esordio assoluto da titolare con la maglia della Juventus ed in assoluto in Champions League, mette in campo una prova sufficiente. (De Sciglio 6)

Bentancur 5,5: altra prova scolorita da parte del centrocampista uruguaiano che si vede poco in fase di rottura e sbaglia tanto in fase di impostazione. (Miretti s.v.)

Arthur 6,5: alterna ottime giocate ad errori con poco senso ma alla fine la sua prestazione è più che sufficiente.

Rabiot 5,5: così come Bentancur, la sua partita è sicuramente non memorabile.

Bernardeschi 6,5: prestazione positiva in linea con le sue ultime uscite, splendido l’assist per il goal di Kean. (Cuadrado s.v.)

Dybala 6: serata abbastanza incolore per il talento argentino che raramente riesce a rendersi pericolo nei pressi dell’area svedese. (Morata 6)

Kean 6: il suo gol è di straordinaria importanza ma per il resto la sua prestazione non è di ottimo livello, si mangia diversi gol. (Da Graca s.v.)