Juventus-Manchester City 2-0, le pagelle dei bianconeri: Vlahovic super

La Juventus vince e convince 2-0 contro il Manchester City grazie alle reti di Dusan Vlahovic e Weston McKennie.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Di Gregorio 7: due parate fondamentali consentono alla Juventus di restare sul momentaneo 0-0 prima e poi di mantenere il vantaggio.

Savona 6: non si proietta molto in fase offensiva dando precedenza a quella difensiva.

Gatti 6,5: partita di chielliniana memoria. Il primo gol bianconero arriva da una sua sgroppata che si conclude con una sua meravigliosa semirovesciata respinta da Ederson che successivamente non può nulla su Vlahovic.

Kalulu 6,5: aggressivo come ci aveva abituato ad inizio stagione, un po’ impreciso ma questa sera gli viene perdonato.

Danilo 6,5: nella serata più importante è arrivato il suo primo acuto stagionale, prestazione di altissimo livello.

Thuram 6,5: non compie giocate sbalorditive ma ripulisce sempre i palloni che riceve e sbaglia poco o nulla. (McKennie 7)

Locatelli 7: partita difensivamente perfetta. Scherma tantissimi avanzate dei Citizen e non disdegna nemmeno qualche bel cambio di gioco.

Yildiz 7: sfiora il gol nel primo tempo con un missile terra aria. Nel secondo tempo serve un cioccolatino sulla testa di Vlahovic. (Mbangula s.v.)

Koopmeiners 5: l’unica nota stonata in questa serata perfetta per la Juventus. Sbaglia tanti palloni semplici ed appare in costante affanno.

Conceicao 6,5: nel primo tempo è l’uomo più frizzante dei suoi, nella ripresa cala un po’ ma dà la costante sensazione che quando ha la palla nei piedi possa succedere qualcosa. (Weah 6,5)

Vlahovic 7: partita tecnicamente molto pulita, questa sera vince il duello a distanza con Haaland. Si toglie anche la soddisfazione di trovare il gol che sblocca la partita. (Douglas Luiz s.v.)