Juventus-Milan 0-0, le pagelle dei bianconeri: finale conquistata

La Juventus pareggia 0-0 contro il Milan nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Buffon s.v.: non viene mai chiamato in causa durante il corso della partita. Ora punta il record in Coppa Italia

Alex Sandro 6,5: il migliore dei suoi, una prestazione come non si vedeva dai primi anni bianconeri.

Bonucci 5: serata pessima per il capitano della Juventus, troppo falloso sui corner a favore. Deve cambiare registro in vista della finale.

de Ligt 6: prestazione sufficiente per l’olandese che non viene molto impegnato dagli avversari rossoneri.

Danilo 6,5: primo tempo molto buono, ma nella ripresa la sua prestazione crolla nettamente. (Cuadrado 6)

Matuidi 6: il suo contributo lo dà sempre e sfiora anche il goal. (Rabiot 4,5)

Pjanic 5: chi l’ha visto? Partita da dimenticare per il regista bosniaco che non ha mai visto il pallone. In questa stagione sta seminando molti dubbi, il rischio è di doverlo vedere partire presto (Khedira 5,5)

Bentancur 6,5: il migliore del centrocampo bianconero, sia da mezz’ala che da regista. Si conferma come uno dei più in forma e servirà come il pane in finale.

Douglas Costa 6: sempre fulmineo sul primo controllo, ma alla fine non concretizza mai. Ci sarà bisogno anche di lui per i molteplici impegni ravvicinati che attendono la Juventus (Bernardeschi 6)

Ronaldo 4,5: match da dimenticare. Rigore sbagliato e tantissimi palloni giocati in maniera non adeguata. Se la Juve è in finale è anche grazie a lui, ma stasera ha fatto veramente poco. Forse non è il caso di impiegarlo come prima punta, almeno in questa fase iniziale di ritorno al campo.

Dybala 6,5: la sua classe non si discute ed anche stasera è uno dei pochi a provarci sempre. E pensare che un anno fa era a un passo dalla cessione…