Juventus-Spezia 1-0, le pagelle dei bianconeri: super Morata

La Juventus batte lo Spezia 1-0 grazie alla rete di Alvaro Morata e stacca l’Atalanta.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6,5: salva il risultato in un paio di occasioni blindando la porta e contribuendo alla vittoria.

Danilo 6,5: come sempre uno dei migliori in campo per personalità ed apporto alla partita.

de Ligt 6: serata abbastanza tranquilla, una sola sbavatura ma che poteva diventare molto grave.

Rugani 6,5: quest’anno quando viene chiamato in causa sta sempre rispondendo in maniera positiva ed anche questa sera non è da meno.

Pellegrini 5,5: non sempre lucido nelle scelte ed in fase offensiva non si vede tanto, deve trovare ancora la miglior forma. (Bernardeschi 6)

Locatelli 6,5: prima fase di gara sottotono ma poi viene fuori e si prende in mano il centrocampo bianconero, bello il suo assist per Morata.

Arthur 6: alterna ottime giocate a palle perse in maniera troppo ingenua, ancora gioca troppo spesso il pallone verso i difensori anziché cercare le imbucate dei compagni.

Rabiot 6: buono in fase di corsa ma un po’ assente in fase di interdizione, anche se risulta più sciolto rispetto alle ultime uscite.

Cuadrado 6,5: un po’ sonnecchiante ma nel finale di partita con un paio di giocate rischia di chiudere il match.

Vlahovic 5,5; non è al top della forma ed infatti inizialmente sembrava non dovesse fare parte di questa partita, alla fine viene schierato da Allegri ma è evidente che necessiterebbe di un po’ di riposo. (Kean s.v.)

Morata 7: trova il gol su azione dopo tantissimo tempo ed è un gol veramente pesante, va vicino alla rete in un altro paio di situazioni. Inoltre risulta in un ottimo stato di forma fisica.