Lazio-Juventus 1-1, le pagelle dei biancocelesti: Caicedo beffa i bianconeri

La Lazio rimonta al 94′ e si aggiudica il pareggio contro la Juventus. La squadra di Inzaghi gioca ordinata, crea anche qualche occasione pericolosa ma non ben sfruttata nel primo tempo. Risolutivo l’ingresso di Caicedo che segna e regala il gol del pareggio ai padroni di casa.

Reina 6: pronto quando chiamato in causa specialmente sulla punizione di Ronaldo sul finire del primo tempo. Neutralizza bene diverse conclusioni seppur non troppo pericolose dei bianconeri e attento sulla uscite. Nulla può sul gol di Ronaldo;

Luiz Felipe 6,5: impreciso in alcuni passaggi. Si fa notare solo in un’occasione nel primo tempo. Cresce con il passare dei minuti dando più certezze in fase difensiva;

Acerbi 6: cerca di guidare il reparto con la solita esperienza e padronanza. Prestazione sufficiente;

Radu 6: pur rientrando oggi dall’assenza per infortunio dà un solido contributo alla retroguardia laziale. Dal 53’ Hoedt s.v.: il suo ingresso non incide;

Marusic 5,5: si muove bene ma è poco propositivo e manca nelle conclusioni;

Milinkovic-Savic 6: qualche buona giocata. Ha servito un ottimo assist a Muriqi nel primo tempo ma comunque un po’ al di sotto del suo standard abituale;

Cataldi 6: sufficiente la sua prova anche se subisce un po’ il dinamismo dei centrocampisti della Juve. Dal 77’ Akpa Akpro 6: come sempre tanta grinta e personalità, lotta su ogni pallone e dà dinamismo all’azione della Lazio;

Luis Alberto 6: autore di buone giocate, è ordinato e preciso ma cala un po’ alla distanza. Dal 77’ Pereira 5,5: entra per dare brio alla manovra biancoceleste ma senza concretizzare;

Fares 5: una delle sue peggiori partite. Timido e fuori fase, sbaglia passaggi e manca di personalità. Dal 53’ Lazzari 6: è al rientro e fa il suo diligente compito;

Correa 6,5: ha il grande pregio di servire a Caicedo la palla del gol. Durante tutta la gara si dà da fare e impensierisce con le sue incursioni la difesa bianconera ma manca di cattiveria in area e i suoi tiri sono deboli;

Muriqi 5,5: ha un’ottima occasione che però spreca nel primo tempo. Per il resto sbaglia qualche stop e non si fa vedere molto in area dai compagni. Dal 53’ Caicedo 6,5: entra in campo e decide la gara al 94′ con un destro rasoterra che paralizza la difesa della Juventus e regalando il pareggio in extremis alla squadra di Inzaghi.