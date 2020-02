Milan-Juventus 1-1, le pagelle dei bianconeri: la riacciuffa Ronaldo

La Juventus trova in extremis il pareggio contro un ottimo Milan grazie ad un rigore realizzato da Cristiano Ronaldo.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Buffon 6,5: ottima prestazione da parte del portiere della Juventus che compie almeno 3 parate di ottima caratura.

Alex Sandro 6: partita sufficiente quella del terzino brasiliano che comunque non riesce ad incidere nel match.

Bonucci 5,5: serata un po’ opaca per il capitano della Juventus che troppo spesso appare distratto.

de Ligt 6,5: buona partita contro Ibrahimovic, il talentino olandese si sta prendendo sempre di più la difesa bianconera.

De Sciglio 5: primo tempo buono ma nella ripresa la sua prestazione crolla ed ha enormi responsabilità sul goal del Milan. (Higuain 5,5)

Matuidi 5: ennesima partita da dimenticare da parte del francese che si dimostra ancora non più adeguato a questi livelli. (Rabiot 6)

Pjanic 5,5: il bosniaco soffre tanto la marcatura di Calhanoglu e raramente riesce a trovare gli spazi giusti per giocare il pallone.

Ramsey 5,5: in avvio di partita la sua prova pare convincente ma col passare dei minuti la sua prestazione diventa insufficiente. (Bentancur 6,5)

Ronaldo 6,5: come al solito la Juventus si deve attaccare alle sue giocate per raggiungere il risultato. Da una sua bella conclusione in acrobazia nasce il rigore che porta al pareggio.

Dybala 6,5: l’argentino è sempre quello che accende la luce, quando è in queste condizioni non può stare fuori dall’11 titolare.

Cuadrado 6: il colombiano qualche guizzo dei suoi lo trova ma non crea mai pericoli reali.