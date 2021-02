Napoli-Juventus 1-0, le pagelle dei bianconeri: stop doloroso

La Juventus di Pirlo domina il gioco ma esce sconfitta dallo scontro diretto del Diego Armando Maradona.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6: il portiere polacco non viene mai impegnato dagli avversari, viene battuto dal calcio di rigore realizzato da Lorenzo Insigne.

Danilo 6: è uno dei pochi a provarci veramente, qualche sortita offensiva da parte sua.

de Ligt 6: prestazione solida da parte del difensore ex Ajax che fa valere sempre il suo strapotere fisico.

Chiellini 5: il capitano della Juventus gioca una grande partita in fase difensiva ma da una sua enorme ingenuità causa il rigore che condanna alla sconfitta i suoi. Inoltre in fase di impostazione sbaglia troppi passaggi.

Cuadrado 5,5: ogni tanto ci prova a creare qualcosa ma oggi non entra mai veramente in partita. Lascia il campo a fine primo tempo per un problema fisico. (Alex Sandro 5,5)

Bernardeschi 5: nel primo tempo ogni volta che il pallone passa tra i suoi piedi va poi a finire in quelli degli avversari, la sua involuzione è sempre più roboante. (McKennie 5,5)

Rabiot 6: partita sufficiente da parte del francese che però non ha mai nessun guizzo.

Bentancur 5: si conferma la sua inadeguatezza quando non è affiancato da un play puro, sbaglia tutto ciò che è possibile sbagliare. (Kulusevski 5)

Chiesa 6,5: il migliore della Juventus, gli unici veri pericoli per la porta del Napoli arrivano sempre da lui. Che ormai in maniera molto frequente risulta tra i migliori.

Morata 5,5: una grande occasione nel finale di partita ma per il resto la sua è stata una partita in ombra, nel primo tempo si intestardisce su un’ottima ripartenza dei bianconeri ed invece di passarla parte in solitaria e perde il possesso.

Ronaldo 6: la Juventus prova ad aggrapparsi al suo campione anche oggi ma non è freddo come al solito quando si tratta di finalizzare l’azione.