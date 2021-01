Sampdoria-Juventus 0-2, le pagelle dei bianconeri: a segno Chiesa e Ramsey

La Juventus supera una Sampdoria molto attenta per 2-0 grazie alle reti di Federico Chiesa ed Aaron Ramsey.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6,5: non viene chiamato molto in causa dagli avversari ma si fa sempre trovare molto attento in quelle rare occasioni.

Danilo 6: partita senza infamia e senza lode da parte del terzino brasiliano che ben si adatta anche a sinistra.

Chiellini 7: la Juventus col suo capitano in campo è tutta un’altra squadra. Giganteggia per tutti i 90 minuti e guida la difesa alla perfezione.

Bonucci 6: partita tranquilla per l’altro centrale bianconero, che comunque fa girare bene il pallone.

Cuadrado 6,5: solita partita di sostanza per il colombiano che appena viene spostato qualche metro più avanti trova il pallone per il 2-0 di Ramsey.

Chiesa 7: segna un gol dopo una bellissima azione da parte del reparto offensivo della squadra, sta iniziando a diventare sempre più importante per Pirlo. (Alex Sandro s.v.)

Arthur 6,5: altra partita convincente da parte dell’ex Barcellona che gestisce in maniera perfetta il pallone e si fa sentire anche in fase di pressing. (Ramsey 6,5)

Bentancur 6,5: in coppia con il brasiliano gioca sicuramente meglio ed anche stasera ne è arrivata la conferma. (Rabiot 6)

McKennie 6: questa sera l’americano si è visto più in fase di non possesso che in fase offensiva ma la sua è stata comunque una prova sostanziosa.

Morata 6,5: trova l’assist per Chiesa e si sbatte tanto per i compagni, non era al meglio ma ha comunque dato il suo contributo. (Bernardeschi 6)

Ronaldo 5,5: si accende un po’ nel finale di primo tempo ma la sua partita rimane insufficiente. Per la terza partita consecutiva non va a segno, fortuna per lui è che la Juventus ne sta risentendo poco.