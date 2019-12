Supercoppa Italiana, Juventus-Lazio 1-3: le pagelle della partita

Juventus e Lazio si affrontavano per conquistare la Supercoppa Italiana ed al termine della partita ne sono usciti vittoriosi, meritatamente, i biancocelesti. Per la Juventus in goal Paulo Dybala, mentre per la Lazio Luis Alberto, Nenad Lulic e Danilo Cataldi.

Ecco le pagelle della partita:

JUVENTUS

Szczesny 6: sui 3 goal della Lazio non ha alcuna responsabilità ed anzi rende il parziale meno pesante.

Alex Sandro 5: due goal su tre arrivano dalla sua zona di competenza e questo è un problema che Sarri dovrà iniziare ad affrontare in maniera seria.

Bonucci 6,5: grande prestazione da parte del capitano della Juventus che oltre ad una grande partita difensiva va anche vicinissimo al goal del possibile pareggio negli ultimi minuti di partita.

Demiral 5,5: al primo grande appuntamento sono venuti fuori tutti i suoi limiti dovuti all’esperienza, il calciatore sicuramente si farà ma forse in una finale sarebbe stato meglio mettere in campo de Ligt.

De Sciglio 5: prestazione assolutamente insufficiente da parte del terzino italiano che soffre continuamente le giocate di Lulic. (Cuadrado 6)

Matuidi 5,5: in queste partite da un giocatore come lui ci si aspetta sempre qualcosa in più ma questo pomeriggio non ci è riuscito. (Douglas Costa 6)

Pjanic 5,5: vale la stessa cosa del suo compagno di reparto, con l’aggravante che se il bosniaco non dà un apporto consistente ne risente tutta la manovra bianconera.

Bentancur 6: la prestazione fornita dall’uruguaiano è tuttavia sufficiente, le scenate post-espulsione poteva tranquillamente risparmiarsele poiché era già nel torto.

Ronaldo 6,5: altra grande partita da parte di CR7 che ultimamente sta godendo di un grandissimo stato di forma, la rete di Dybala arriva dopo una sua conclusione in porta.

Higuain 5: prima mezz’ora di livello poi piano piano scompare, ma in partite come questa non è una cosa accettabile. (Ramsey 6)

Dybala 6,5: così come Ronaldo è tra i migliori dei suoi ed il goal in tap-in è solamente una ciliegina sulla torta. Sfiora anche un grandissimo goal su punizione.

LAZIO

Strakosha 6: non perfetto sul goal di Dybala mentre per il resto della partita passa una giornata abbastanza tranquilla.

Radu 6: solita partita di sostanza da parte del difensore rumeno che non soffre praticamente mai.

Acerbi 6,5: difensore di categoria assoluta ed anche quest’oggi lo ha dimostrato a tutti fornendo una prestazione di alto livello.

Luiz Felipe 6: vale lo stesso discorso fatto per Radu, questa linea difensiva dimostra di avere grande affiatamento.

Lulic 7: è lui l’uomo delle partite importanti nella Lazio. Dopo una partita di grandissima corsa e qualità, trova anche un bellissimo goal che porta i biancocelesti sul momentaneo 2-1.

Luis Alberto 7: lo spagnolo ha una classe purissima ed ogni volta che il pallone passa dai suoi piedi si crea qualcosa di pericoloso, ha il merito di sbloccare la partita. (Parolo 6)

Lucas Leiva 6,5: l’ex Liverpool dà un equilibrio incredibile alla propria squadra e viene sostituito solamente perché era stato ammonito nel corso del primo tempo. (Cataldi 7)

Milinkovic-Savic 6: forse quello più in ombra nel centrocampo di Inzaghi ma la sua è comunque una partita sufficiente.

Lazzari 6,5: corre a tutto gas per 90 minuti, l’unica pecca è l’autosgambetto che si è fatto quando si è trovato in campo aperto a tu per tu con un difensore bianconero.

Correa 6,5: El Tucu disputa la solita partita in ripartenza dove risulta sempre devastante, l’azione che porta alla punizione di Cataldi parte proprio da una di queste.

Immobile 5: il bomber campano non riesce mai ad entrare in partita ed è probabilmente l’unica nota negativa di questa partita. (Caicedo s.v.)