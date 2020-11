Crotone-Lazio 0-2, pagelle biancocelesti: Immobile torna subito al goal

Nelle condizioni meteorologiche pessime dell’anticipo della ottava giornata di Serie A sul campo del Crotone di Stroppa, la Lazio ritrova Immobile al rientro dopo lo stop causa Covid. Buona la prestazione di tutta la compagine di Inzaghi. Gol per Immobile e Correa.

Reina 6: non troppo impegnato. Per lui ordinaria amministrazione in questo match. Solo in un’occasione, nel primo tempo, con la collaborazione dei difensori, sventa in qualche modo un rocambolesco gol;

Patric 6: soffre un po’ per tutto il primo tempo la fisicità di Simy, ma comunque riesce sempre a cavarsela qualche volta anche un po’ più goffamente del solito, ma comunque efficacemente. Qualche passaggio sbagliato nella ripresa. Dall’79’ Hoedt: s.v.;

Acerbi 6: gioca sempre con la solita esperienza e tiene bene la zona. Si fa valere nel gioco aereo;

Radu 6: anche lui soffre qualche volta in occasione di qualche incursione di Simy, ma senza fare nessun grave danno. Cresce con lo scorrere dei minuti come tutta la squadra;

Lazzari 6: con la sua voglia di fare salva la sua prestazione, qualche sbavatura di troppo soprattutto nei passaggi ma, come per tutti, è giustificato un po’ dalle condizioni metereologiche;

Parolo 6,5: uno dei migliori della Lazio. Corre, fatica e serve palloni importanti come l’assist a Immobile per il primo gol. Alla mezz’ora, sfiora anche il gol dalla distanza. Già ammonito esce per il secondo tempo. Dal 46’ Akpa Akpro 6: entra bene in partita, dà personalità e dinamismo al centrocampo della Lazio;

Leiva 6: dà ordine in fase di impostazione della manovra e insieme al compagno di reparto Luis Alberto, è fondamentale in fase di raccordo tra difesa e attacco;

Luis Alberto 6,5: la solita abilità tecnica mai fine a se stessa. Propositivo, non teme a servire palloni difficili;

Fares 5,5: sfiora soltanto la sufficienza solo perchè da lui ci si aspetta di più. Prestazione al di sotto delle sue capacità, è un giocatore che manca di continuità. Come Parolo è già ammonito e lascia il campo nel secondo tempo. Dal 46’ Marusic 6: dà il suo contributo sia in fase di attacco che in fase difensiva. Sufficiente;

Correa 7: agile e grintoso. È propositivo, prende l’iniziativa ma quando può è generoso e serve i compagni. Pescato bene dal profondo passaggio da centro campo di Immobile entra in area, supera Marrone e con un tiro angolato va in rete spiazzando Cordaz e siglando lo 0-2. Dal 62’ Caicedo 6: dinamico, si fa vedere spesso in area ma non trova l’occasione di andare in gol;

Immobile 7: al rientro dalla sua sosta a causa del Covid, si riconferma la solita spina nel fianco delle retroguardie avversarie. Calcola bene i tempi di inserimento e sblocca la gara al 21’ del primo tempo quando con un colpo di testa, su cross di Parolo, batte Cordaz. Dal 75’ Pereira 6: vorrebbe fare di più ma, nei minuti giocati, non ne ha possibilità.