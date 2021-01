Genoa-Lazio 1-1, le pagelle dei biancocelesti: bene solo il primo tempo

In casa del Genoa, la Lazio di Simone Inzaghi dopo un brillante primo tempo cala nella ripresa. Qualche disattenzione di troppo e un po’ di superficialità galvanizza il Genoa che riesce a conquistare il pareggio. Luis Alberto e Milinkovic-Savic i migliori tra i biancocelesti nel primo tempo. Poi cala la prestazione di tutti alla distanza, complice la pressione genoana. In gol Immobile dal dischetto.

Questi i voti dei biancocelesti:

Reina 6: quasi mai impegnato, la sua prestazione si limita all’ordinaria amministrazione nel primo tempo. Unico intervento degno di nota su Pjaca sul finire della prima frazione di gioco. Nel secondo tempo subisce anche lui la pressione del Genoa, ma, totalmente scoperto dai suoi compagni, nulla può sul gol di Destro;

Patric 6: buona la sua prova, si impegna e ci mette personalità ma è un po’ timido nell’impostazione. Dal 46’ Luis Felipe 5,5: disattento e impacciato, anche sua la responsabilità sul gol;

Acerbi 6: torna titolare e torna a dettare le sue regole di esperienza nella gestione della retroguardia. Provvidenziale il suo doppio intervento al 52’ su due avversari da posizione pericolosa. Qualche sbavatura anche per lui nel secondo tempo sullo sprint del Genoa;

Radu 6: in linea con l’atteggiamento aggressivo di tutta la Lazio del primo tempo, gioca con grinta. La manovra si sviluppa principalmente sulla sua fascia e si fa vedere più in fase offensiva che difensiva. Nel secondo tempo fatica un po’ anche lui ma fa quel che può e salva in qualche situazione;

Lazzari 6: dinamico come al solito, si propone anche in fase offensiva ma gestisce non al meglio le scelte rendendo inutili anche alcune ghiotte occasioni nel secondo tempo, Merita comunque la sufficienza;

Milinkovic-Savic 6: uno dei migliori della Lazio nel primo tempo. Crea tanto, propone spunti importanti per la manovra e serve buoni cross per gli attaccanti. Meriterebbe di più ma, per quel che siamo abituati a vedere da lui, sparisce nel secondo tempo, anche per merito di Zajc. Dal 80’ Pereira s.v.;

Leiva 6: bene nel primo tempo quando attento e ordinato smista palloni e collabora bene con tutto il reparto. Disattento in occasione del contropiede che porta al gol genoano, ma la responsabilità non è solo sua. Superficiale, nel secondo tempo si guadagna un cartellino giallo. Dal 69’ Escalante 6: entra bene in partita. Sua qualche conclusione ma che non cambia le sorti della gara e del grigiore generale dell’ultima frazione;

Luis Alberto 6: senza di lui il centrocampo della Lazio faticherebbe non poco. Col suo contributo di tecnica e fantasia aiuta nello sviluppo dell’azione, si smarca bene, recupera palloni e si propone anche in fase offensiva con qualche azione personale. Nel secondo tempo cala e soffre la pressione del centrocampo avversario. Dall’88’ Akpa Akpro s.v.;

Marusic 5,5: dinamico, spinge bene sulla sua fascia e diventa un cliente difficile da contenere per Zappacosta nel primo tempo. Poi alla distanza sbaglia anche gli appoggi più elementari;

Immobile 6: è il solito pericolo costante in area avversaria. Mette la firma del match con il gol dal dischetto che sblocca il risultato. Sbaglia però qualche passaggio di troppo specialmente nel secondo tempo e oltre al gol non concretizza quasi mai;

Caicedo 6: il suo è un lavoro sporco ma utile. Anche se conclude poco, è buono l’atteggiamento. Si procura due importanti calci di punizione da posizione interessante. Nel secondo tempo non si coordina bene con Lazzari e spreca una buona occasione per il secondo gol laziale. Dall’80’ Muriqi s.v..