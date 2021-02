Inter-Lazio 3-1, le pagelle dei biancocelesti: il gol di Escalante non basta

Non basta la deviazione fortunata di Escalante con una Lazio scomposta e poco concreta. La difesa sbaglia e il centrocampo non filtra. Questa sera solo qualche buona trama in attacco e nulla più.

I voti dei biancocelesti:

Reina 6: quando è stato chiamato in causa se la cava egregiamente. Nulla può sui gol;

Patric 5,5: prestazione al limite della sufficienza. Va spesso fuori tempo sulle incursioni avversarie, specialmente di Eriksen;

Acerbi 5: anche lui sull’azione che porta al calcio di rigore a favore dell’Inter poco deciso su Lukaku. Per il resto si trova spesso sulla fascia sinistra ad impostare il gioco, ma senza risultati apprezzabili. Ha una buona occasione per riaprire la gara al 56’, ma spara alto di destro a pochi metri dalla porta. E una sua indecisione qualche minuto dopo per poco non permette ad Hakimi di segnare il terzo gol;

Hoedt 5: prestazione non molto attenta. Prima si fa sorprendere sulla triangolazione in occasione del rigore dell’Inter e poi provoca lo stesso. Dal 46’ Parolo 5,5: inizia discretamente, ma soffre spesso la fisicità di Lukaku come in occasione del terzo gol quando l’attaccante nerazzurro gli va via in velocità;

Lazzari 5,5: non attivo come al solito sulla sua fascia. Ha solo una buona occasione nel primo tempo, sventata in uscita da Handanovic. Migliora nella ripresa;

Milinkovic-Savic 5,5: si vede poco, non entra quasi mai nelle azioni più importanti della Lazio. Suo comunque il calcio di punizione che permette ad Escalante di deviare fortunosamente in porta;

Leiva 5,5: subisce le ripartenze dei centrocampisti dell’Inter, senza opporre un’efficace resistenza, anche perchè poco aiutato dai compagni di reparto. Dal 46’ Escalante 6: con la sua deviazione, su punizione di Milinkovic, spiazza Handanovic e accorcia le distanze. Comunque il suo ingresso dà un po’ più solidità al centrocampo della Lazio;

Luis Alberto 6: si trova spesso a duettare con Barella anche se viene contrastato efficacemente. È comunque uno dei pochi che illumina il gioco della Lazio. Dal 77’ Pereira s.v.;

Marusic 6: uno dei più attivi della Lazio, limita le veloci discese di Hakimi;

Correa 6: si dà da fare anche se non riesce mai a concludere più per merito dei difensori dell’Inter che per propri demeriti. Dal 70’ Caicedo 6: entra, come Muriqi, a partita compromessa. Per lui qualche buono scambio con lo stesso Muriqi. Sul finire ha una buona occasione di testa, di poco a lato;

Immobile 5,5: svolge il suo solito gioco svariando su tutto l’arco dell’attacco, va al tiro pericolosamente nel primo tempo. Grave comunque, nella ripresa, il suo errore che lancia il contropiede per il 3-1 dell’Inter. Dal 70’ Muriqi 6: entra in un momento delicato per la Lazio, ma dimostra fisicità e dinamicità.