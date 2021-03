Juventus-Lazio 3-1, pagelle biancocelesti: Correa il migliore, male la difesa

Alla Lazio non basta il gol di Correa. L’argentino, questa sera, è il migliore dell’undici di Inzaghi. Bene anche Fares. Sottotono tutti gli altri.

Questi i voti dei biancocelesti:

Reina 6: nulla può sul gol di Rabiot. Dirige con la solita esperienza il reparto e per lui nel primo tempo solo un lavoro di ordinaria amministrazione. Al 50’ con un grande intervento nega il gol a Chiesa;

Marusic 5,5: si vede che è spaesato in un ruolo non suo. Va in difficoltà sulle chiusure sugli attaccanti avversari. Dall’82’ Pereira s.v.;

Hoedt 5,5: graziato dall’arbitro su un evidente tocco di mano in area nel primo tempo. Nella ripresa soffre molto il dinamismo degli attaccanti della Juventus;

Acerbi 5,5: forse poteva fare qualcosa di più in occasione del primo gol chiudendo più prontamente su Rabiot. Questa sera non mostra la solidità e sicurezza che conosciamo, probabilmente anche per meriti avversari;

Lulic 5,5: meriterebbe la sufficienza per il primo tempo, ma nel secondo sparisce dal gioco. Dal 55’ Patric 5,5: entra nel momento peggiore della Lazio e si adegua al grigiore generale;

Milinkovic-Savic 5,5: il fallo da rigore rovina una prestazione tutto sommato sufficiente. Va anche vicino al gol nella ripresa;

Leiva 6: uno dei più attivi nel centrocampo. Esce perchè non in perfette condizioni fisiche. Dal 55’ Escalante 5: si fa anticipare da Chiesa che avvia l’azione che porta al gol Morata;

Luis Alberto 5,5: al di sotto del suo standard abituale. Qualche buon passaggio filtrante, ma niente più. Dall’82’ Caicedo s.v.;

Fares 6,5: uno degli uomini più pericolosi della Lazio. Con delle incursioni si rende spesso pericoloso;

Correa 6,5: sa approffittare di un grossolano e ingenuo errore di Kulusevski e lanciato in rete non sbaglia e sblocca il match. Per il resto solito apporto di dinamismo e tecnica. Va vicino al gol anche sul finire della gara;

Immobile 5: fuori dal gioco, sparisce completamente dalla manovra della Lazio. Si fa vedere solo per un tiro al 76’, ben parato da Szczesny. Non in perfette condizioni fisiche. Dal 82’ Muriqi s.v..