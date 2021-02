Lazio-Bayern Monaco 1-4, le pagelle dei biancocelesti: tedeschi troppo forti

All’Olimpico una Lazio timida e senza identità crolla sotto i colpi dei tedeschi del Bayern Monaco. Disastrosa la difesa, lenta e impacciata la manovra. Tante insufficienze: Musacchio e Acerbi i peggiori. Tra tutti si salvano, nel grigiore generale, Luis Alberto e Lazzari.

Questi i voti dei biancocelesti:

Reina 6: non è molto aiutato dai compagni della retroguardia. Ha fatto quello che poteva. Non colpevole sui gol. Qualche incertezza nei rinvii;

Patric 5: soffre per tutta la partita il dinamismo di Coman e commette un grave errore in occasione del terzo gol del Bayern. Dal 53’ Hoedt 5: entra a partita molto compromessa, ma si adegua con diversi errori di troppo alla serata negativa dei compagni di reparto;

Acerbi 4,5: non nella sua migliore giornata anche perché il livello degli avversari contribuisce alle sue indecisioni. Nel secondo tempo, nel tentativo di intercettare un pallone diretto a Lewandowski ad un metro dalla porta, “inciampa” sul pallone e goffamente regala l’autogol del 0-4;

Musacchio 4: prestazione negativa. Regala, maldestramente con un passaggio avventato al portiere, un assist a Lewandowski per il vantaggio. Dal 30’ Lulic 6: il suo ingresso riesce a dare alla manovra della Lazio qualche miglior sbocco offensivo;

Lazzari 6: inizia male e teso, ma poi, nel corso del primo tempo, si sblocca ed è autore sulla fascia destra di qualche veloce incursione, che crea qualche difficoltà alla granitica difesa avversaria;

Milinkovic-Savic 5: sparisce quasi totalmente dal gioco, non è mai decisivo né in fase di impostazione, né in fase offensiva. Dall’81’ Cataldi s.v.;

Lucas Leiva 5: concorso di colpa con Patric sul terzo gol. La sua indecisione consente a Coman di involarsi verso la porta. Non regge il confronto a centrocampo con i centrocampisti del Bayern. Nervoso, viene ammonito all’inizio del secondo tempo e Inzaghi lo sostituisce. Dal 53’ Escalante 6: entra bene in partita. Cerca di organizzare la riscossa della Lazio nel secondo tempo e si distingue per alcuni recuperi in velocità sui contropiedi avversari;

Luis Alberto 6: cerca di organizzare il gioco, ma trova poca collaborazione nei compagni. Grintoso, prova in qualche occasione anche il tiro, ma senza pericolosità. Nel secondo tempo inizia molto bene e parte da un suo buon dribbling l’azione che porta al gol della Lazio. Dall’81’ Akpa Akpro s.v.;

Marusic 6: anche se si è dovuto sobbarcare un lavoro di fascia molto dispendioso è forse uno dei pochi della Lazio a non perdere la testa durante il primo tempo;

Correa 6: qualche buon tocco fine a se stesso, non riesce ad incidere pericolosamente nel primo tempo. Si riscatta nella ripresa con una grande azione e conseguente gol che accorcia le distanze.

Immobile 5,5: nel primo tempo va vicino al gol con una buona conclusione di sinistro, ma non riceve molti palloni giocabili. Nella ripresa non è incisivo come al solito.