Lazio-Napoli 2-0, le pagelle dei biancocelesti: Immobile e Luis Alberto i migliori

Con le firme di Immobile e Luis Alberto e con una buona prestazione di squadra la Lazio di Inzaghi batte in casa la corazzata del Napoli di Gattuso. Molto bene la prova dell’ex Reina. Su tutti bene anche Marusic e Lazzari.

Questi i voti dei biancocelesti:

Reina 6,5: ottima la prova dell’ex. Salva il risultato al 18’ neutralizzando un tiro di Fabian Ruiz. Si ripete dopo qualche minuto su un tocco di Zielinski dall’interno dell’area. Nel secondo tempo frena con interventi in sicurezza l’arrembante offensiva del Napoli;

Luiz Felipe 6: attento e disciplinato. Dà sicurezza al reparto. Dall’85’ Patric s.v.;

Hoedt 6: più concentrato del solito, si applica con diligenza nella marcatura. Sbaglia qualche appoggio;

Radu 6: fa valere la sua esperienza nell’opporsi alle scorribande di Politano. Lo tiene bene;

Lazzari 6,5: dinamico come al solito, copre tutta la fascia rendendosi pericoloso anche in fase offensiva;

Milinkovic-Savic 6: qualche tocco di classe, ma niente di esaltante. La sua prestazione è più fisica che tecnica. Dall’85’ Akpa Akpro s.v.;

Escalante 6: entra meno nel gioco rispetto all’ultima uscita della Lazio, comunque gioca con personalità e disciplina tattica. Cala alla distanza. Dall’80’ Cataldi s.v.;

Luis Alberto 7: dal suo piede partono le migliori azioni della Lazio, anche se con un po’ di discontinuità nel primo tempo. Gioca con più continuità nella ripresa. Realizza un gran gol al 56’;

Marusic 6,5: il suo è un lavoro di grosso sacrificio al servizio della squadra;

Caicedo 6: inizia un po’ timido ma al 31’ si fa notare per un bel tiro dal limite dopo un’azione personale. Non incide come al solito. Dal 67’ Muriqi 6: entra bene in partita, si fa valere sul gioco di sponda specialmente di testa;

Immobile 7: autore di un grandissimo gol di testa, è un pericolo costante per la retroguardia del Napoli. All’occorrenza si fa valere anche in fase difensiva. Dall’80’ Pereira s.v.: l’unico tiro che fa verso la porta avversaria dopo un contropiede non è sufficiente per un giudizio.