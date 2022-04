Lazio-Milan 1-2, le pagelle dei biancocelesti: non basta Immobile

La Lazio ha perso 2-1 contro il Milan. Le pagelle dei biancocelesti.

Strakosha 5,5: parate preziose, in particolare quella su Leao. Rischia all’inizio con un’ingenuità che gli costa il giallo.

Lazzari 5,5: una chiusura in area vale un gol, per il resto si perde spesso Leao per strada. ( Dall’80’ Hysaj: s.v.).



Patric 5,5: partecipa alla disfatta difensiva chE vale l’1 a 1. (Dall’80’ Luiz Felipe 5: s.v.).



Acerbi 4: finale da dimenticare. Il secondo gol è un masso troppo pesante.

Radu 5: bene e male, ma incide poco sul match. (Dal 63’ Marusic 4: se Acerbi è colpevole, lui lo è ancor di più. Si fa strappare la palla da Rebic che porta all’azione de gol vittoria).

Milinkovic-Savic 6: resta il più pericoloso dei suoi, prezioso assist per il gol di Immobile.

Lucas Leiva 5,5: manca di ritmo, non riesce ad incidere sulla gara. (Dal 63’ Cataldi 5,5: si vede a tratti e pure male).

Luis Alberto 5,5: da lui ci si aspetta sempre molto di più. Rischia il rigore con un tocco di mano dubbio. (Dal 63’ Basic 5: poca incisività sulla gara).

Felipe Anderson 6,5: se la Lazio fa qualcosa, molto parte dai suoi piedi.



Immobile 7: pronti, via ed è subito gol. Nel resto della partita fa la sua prestazione, i compagni lo cercano poco.



Zaccagni 6: si è rivisto un giocatore capace di far male con ripartenza e qualità.

All. Sarri 5: finisce come nessuno avrebbe mai immaginato all’inizio. La sua squadra fatica sempre contro le big.