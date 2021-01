Lazio-Parma 2-1, le pagelle dei biancocelesti: Muriqi salva la qualificazione

La Lazio con un po’ di sofferenza guadagna la qualificazione battendo il Parma con i gol di Parolo e Muriqi. Buona la prestazione di Strakosha tra i pali. Gara al di sotto della sua media per Acerbi.

Di seguito i voti dei biancocelesti:

Strakosha 6,5: si limita a qualche uscita dove dimostra sicurezza. Per il resto è poco impegnato dagli attacchi del Parma nel primo tempo. Nella ripresa salva il risultato al 72’ con un prodigioso intervento su una conclusione da pochi metri. Nulla può sul gol di Mihaila lasciato libero di andare in gol per un errore in uscita della linea difensiva;

Parolo 6,5: torna titolare e mostra la leadership del capitano. È attento, gestisce tutto il reparto e chiude bene in occasione delle poche veloci iniziative degli avversari;

Hoedt 6: roccioso, con lui davanti gli attaccanti del Parma hanno non poche difficoltà a gestire la manovra e a trovare gli spazi nel primo tempo;

Acerbi 5,5: nei primi minuti una pericolosa distrazione non da lui chiama Strakosha ad un intervento in uscita. È spesso chiamato in fase di impostazione, e serve qualche buon pallone ai compagni di centrocampo. Comunque, in concorso con Lulic, grave l’errore che tiene in gioco Mihaila in occasione del gol del Parma;

Lazzari 6: il solito diligente e dinamico lavoro sulla fascia ma senza lampi. Dal 71’ Marusic s.v.;

Milinkovic-Savic 6: anche per lui prestazione senza molti squilli forse anche a causa del brutto colpo al naso dopo uno scontro aereo. Alla Lazio non manca comunque il suo contributo anche in fase difensiva all’occorrenza. Dal 59’ Patric s.v.;

Escalante 6: uno dei più attivi nel lavoro tattico del centrocampo della Lazio, anche se gli manca un po’ di iniziativa nella fase offensiva;

Akpa Akpro 6: tiene bene la posizione con disciplina tattica. In fase di attacco si inserisce spesso; va anche al tiro impegnando Colombi nel secondo tempo;

Fares 6: inizia molto bene. Con la sua velocità e dinamismo nel primo tempo la manovra della Lazio si sviluppa principalmente sulla sua fascia. Cala alla distanza. Dal 71’ Lulic 5,5: gioca poco ma non sale al momento giusto in occasione del gol del pareggio de pareggio del Parma;

Pereira 6: entra bene in partita sin da subito e si ritaglia molti gli spazi in area. Una conclusione sul palo gli nega la gioia del gol nel primo tempo. Cala nella ripresa. Dal 59’ Correa 6: gioca poco ma il tempo sufficiente per qualhe pericoloso spunto;

Muriqi 6,5: volenteroso, si impegna ma dimostra poca freddezza in zona gol che lo porta a fallire due occasioni ghiotte nel primo tempo. Si riscatta sul finire della gara realizzando il gol decisivo con un bel colpo di testa.