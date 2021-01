Lazio-Roma 3-0, le pagelle dei biancocelesti: Luis Alberto e Lazzari su tutti

Con una grande prestazione la Lazio si aggiudica il derby della Capitale. I migliori tra i biancocelesti Lazzari e Luis Alberto. Sottotono Caicedo.

I voti dei laziali:

Reina 6: serata tranquilla, quasi mai impegnato dagli attacchi della Roma. Unico salvataggio degno di nota a cinque minuti dal termine con la parata miracolosa su Dkezo;

Luiz Felipe 6,5: attento nelle chiusure, non ha mai permesso agli attaccanti della toma di avvicinarsi all’area di rigore. Dal 68’ Patric

Acerbi 7: ottima prestazione. Ha praticamente annullato Dzeko non permettendogli mai di essere pericoloso;

Radu 6,5: deciso, molto concentrato e all’occorrenza anche duro. Dall’83’ Hoedt s.v.;

Lazzari 7,5: imprendibile, serata di grazie per lui. Entra in quasi tutte le azioni pericolose della Lazio;

Milinkovic-Savic 6: qualche bella giocata, ma leggermente al di sotto di suoi compagni di reparto;

Leiva 6,5: il solito lavoro tattico molto utile e prezioso per chiudere i varchi alla Roma. Dal 64’ Escalante s.v.;

Luis Alberto 7,5: il vero fulcro della manovra della Lazio. Questa sera preziosissimo anche come goleador con una doppietta;

Marusic 6: il solito lavoro poco appariscente ma molto utile sulla fascia di competenza nell’economia del gioco della Lazio;

Immobile 7: si conferma, oltre che un grande goleador, anche prezioso in tutte le zone del campo. Dall’83’ Muriqi s.v.;

Caicedo 5,5: l’unico sottotono, non entra quasi mai nelle azioni offensive della Lazio forse a causa di un colpo ricevuto all’inizio del match. Dal 64’ Akpa Akpro 6: entra bene in partita e partecipa all’azione del terzo gol fornendo l’assist a Luis Alberto per il terzo gol.