Lazio-Roma 3-0, pagelle giallorosse: Ibanez e il poco gioco decretano il ko

La Roma non scende mai in campo e viene travolta da una Lazio in ottimo stato di forma: tante le domande per Fonseca che esce a testa bassa dall’Olimpico.

ROMA, PAGELLE GIALLOROSSE: IBANEZ HORROR, ATTACCO STERILE

Pau Lopez 6: incolpevole nei gol incassati e reattivo nelle restanti occasioni. Si prodiga in due belle parate su Immobile e viene leggermente oscurato da Caicedo sul 2-0.

Ibanez 4: Lazzari lo strapazza in qualunque accelerazione. Il difensore della Roma soffre le incursioni del rivale e sbaglia clamorosamente sulla prima rete. Sul secondo gol perde fisicamente e non riesce più ad alzare la testa.

Smalling 5.5: il migliore della retroguardia ma fa tanta fatica a reggere sia Immobile che Luis Alberto. Viene lasciato spesso solo e questo non aiuta la manovra. Unico baluardo di una difesa allo sbando.

Mancini 5.5: prova come meglio può a limitare le incursioni sulla sua fascia, ma viene preso spesso in controtempo. Bravo nella fase offensiva ma in difesa non è mai al 100%. (dal 71′ Mayoral Sv.)

Spinazzola 5: anche lui, come i suoi compagni, vive una serata nera, completamente diversa alle sue ultime apparizioni. Viene sempre raddoppiato e fa fatica a spingere. Ripiega con lentezza lasciando troppo solo Ibanez. (dal 71′ Peres Sv.)

Villar 5: il talento della Roma non entra mai in partita con un centrocampo che non lo aiuta mai. Prova a verticalizzare ma le sue giocate sono lente e prevedibili. Deve alzare troppo presto bandiera bianca. (dal 60′ Pedro 5.5: Fonseca lo lancia nella mischia sperando nella magia. Prova a creare qualcosa ma la manovra della Roma non funziona proprio).

Veretout 4.5: 45 minuti di evanescenza per il francese che non riesce a dare il suo apporto. Prova a marcare a uomo Leiva ma è sempre in ritardo e la sua forza non è di nessun aiuto alla squadra. (dal 46′ Cristante 5.5: anche lui viene chiamato per vivacizzare il gioco e l’iniziativa. Qualche buon intervento in anticipo ma niente di più).

Karsdorp 5: come Spinazzola è impaurito e costantemente bloccato. Non riesce ad affondare e dare velocità alla manovra. Viene totalmente arginato da Marusic che gli impedisce di affondare dalla sua parte.

Pellegrini 5: serviva una prova di carattere, serviva grinta da parte del trascinatore, ma alla fine si perde come tutti i suoi compagni. Tenta qualche giocata ma il centrocampo della Lazio gli limita ogni acuto.

Mhkitaryan 5: l’armeno ha il fiatone e poca lucidità, capibile non avendo mai riposato fin ora. Prova ad incidere ma si perde tra tanta inconcretezza e poca fantasia. Acerbi non gli concede spazio e lui si spegne ancora prima di accedersi.

Dzeko 5: unico terminale offensivo, completamente chiuso da Acerbi e Radu. Tenta qualche appoggio di sponda e lotta sulle palle alte ma è isolato e sempre ben marcato. Non ha modo di inventarsi nulla e affonda insieme a tutta la Roma.

Fonseca 4.5: la Roma non gioca, è impaurita e si fa travolgere da una Lazio ben messa in campo e offensiva. Un altro esame mancato per la squadra del portoghese che adesso trema per il quarto posto. Il campionato è ancora lungo ma la personalità è ancora carente tra le maglie giallorosse.