Lazio-Sampdoria 1-0, le pagelle dei biancocelesti: Luis Alberto per la vittoria

La Lazio vince di misura nella sfida casalinga contro la Sampdoria. Prestazione positiva per quasi tutta la formazione. Sottotono Lulic. Bene a centrocampo e in difesa. Luis Alberto il migliore: suo anche il gol della vittoria.

Vediamo insieme i voti dei biancocelesti:

Reina 6: chiamato in causa poco e niente. Rischia nel primo tempo con un’ingenuità su pressing di Quagliarella, ma senza particolari conseguenze;

Patric 6: tiene bene al sicuro la sua zona e le incursioni di un Keita Balde comunque non nella sua condizione migliore. Resta concentrato e lucido per tutto il match;

Acerbi 6,5: qualche disattenzione in disimpegno non intacca comunque una gara più che sufficiente. Ha la personalità per dirigere con maestria il reparto. Torna nel suo ruolo naturale e si vede;

Musacchio 6,5: veloce e attento, anche se schierato sulla fascia è piuttosto a suo agio e si dà da fare con autorevolezza;

Marusic 6,5: non fa rimpiangere Lazzari. Ramirez gli scappa qualche volta, ma Marusic non manca della velocità necessaria per recuperarlo. Bene sia in fase offensiva che difensiva;

Milinkovic 6,5: suo l’assist per il gol. Si fa valere anche nel gioco aereo e il suo carico di esperienza e tecnica diventa necessario per impostare il gioco della Lazio e dirigere con ordine tutto il reparto;

Leiva 6: una buona gara anche per lui. Oggi il centrocampo gira bene e le azioni passano spesso e volentieri anche dai suoi piedi. Buone e decisive le sue chiusure. Dal 63’ Escalante 6: per i minuti che gioca fa il suo compito con diligenza e ordine;

Luis Alberto 7: inventa, crea e concretizza. Fondamentale il suo concentrato di tecnica e a centrocampo e non solo: sblocca il risultato al 24’ trovando l’angolino con un tiro a giro che spiazza Audero. Dal 63’ Muriqi 5,5: entra quando la partita è ancora nel vivo, ma è evanescente e sbaglia un gol a pochi metri dalla porta;

Lulic 5,5: non sembra nella migliore forma fisica, ci mette l’impegno ma la sua prestazione di questo pomeriggio è incolore. Dal 55’ Fares 5,5: entra per dare un contributo in una fase delicata, ma pecca in concentrazione perdendo diversi palloni. Non entra mai in partita;

Correa 6: fraseggia bene con i compagni di centrocampo, si fa vedere tanto in area nella prima mezzora, poi cala decisamente alla distanza. Merita comunque la sufficienza nonostante la poca lucidità ma da uno come lui ci si aspetta di più. Dal 55’ Akpa Akpro 6: importante il suo apporto fisico al centrocampo della Lazio, utile nella salvaguardia del risultato;

Immobile 6: come al solito dinamico e propositivo in area, si impegna anche nell’impostazione della manovra ma senza metterci la firma come è abituato a fare. Nella prima mezz’ora “rischia” un paio di volte di segnare il gol del raddoppio. Nella ripresa appare più stanco e affannato. Dall’86’ Caicedo s.v..