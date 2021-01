Lazio-Sassuolo 2-1, le pagelle dei biancocelesti: Milinkovic e Immobile per la rimonta

All’Olimpico la Lazio batte in rimonta il Sassuolo coi gol di Milinkovic-Savic nel primo tempo e di Immobile nella ripresa. Prestazione un po’ discontinua per tutti i padroni di casa. Al di sotto della sufficienza Akpa Akpro e Patric.

I voti dei laziali:

Reina 6: chiude bene ed è attento per tutta la gara. Nulla può sul gol subito per disattenzione dei difensori;

Patric 5,5: torna titolare, ma parte male perdendo un pallone pericoloso che per poco non manda in gol il Sassuolo. Dal 76’ Parolo 6: entra in una fase delicata del match e dà un buon contributo in fase difensiva, specialmente nel gioco aereo, sugli attacchi del Sassuolo;

Acerbi 6: buoni interventi in chiusura, ma poteva fare qualcosa di più in occasione del gol del Sassuolo quando non intercetta l’assist per Caputo lasciato libero di tirare. Per il resto ingaggia molti duelli con lo stesso e comunque riesce a contenerlo discretamente. Cresce alla distanza;

Radu 6: anche lui tarda a chiudere in diagonale sul gol del Sassuolo. Per il resto gioca con disciplina tattica ed esperienza;

Lazzari 6: la solita brillantezza e agilità di gioco, nonostante debba badare ad un brutto cliente come Rogerio sulla sua fascia. Dal 75’ Lulic s.v.;

Milinkovic-Savic 6,5: ha il gran merito di realizzare in un momento critico per la. Lazio il gol del pareggio con un imperioso colpo di testa su calcio d’angolo. Per il resto offre il suo contributo tecnico e fisico in ogni zona del campo;

Lucas Leiva 6: indeciso nella chiusura, in occasione del primo gol consente a Djuricic di servire liberamente Caputo. Un po’ lento nell’avvio della manovra. Dal 75’ Escalante 5,5: entra quando la Lazio è già in vantaggio ma spreca il colpo del KO a pochi metri dalla porta;

Akpa Akpro 5,5: il suo è un lavoro oscuro con qualche imprecisione in fase di appoggio;

Marusic 6: viene spesso chiamato in causa, però non fornisce palloni giocabili e non è incisivo in zona gol. Ha però il merito di servire a Immobile l’assist per il 2-1. Meglio comunque nella fase difensiva;

Correa 6: uno dei più attivi dei biancocelesti. Si muove bene e anche quando non è cercato dai compagni prende l’iniziativa con azioni personali anche se impreciso nelle conclusioni. Dal 67’ Caicedo 6: entra con l’intento più di fare pressing che offendere in fase di attacco nel momento in cui il Sassuolo punta al pareggio. Qualche buona azione offensiva passa da lui;

Immobile 6,5: anche se non ha ricevuto molti palloni giocabili ed è meno intraprendente del solito, si riscatta segnando il gol della vittoria. Dall’86’ Muriqi 6: gioca poco ma si fa notare per il possesso palla che aiuta a far salire la Lazio. V a anche vicino al gol.