Lazio-Udinese 1-3, le pagelle dei biancocelesti: Immobile non basta, match disastroso

Una Lazio in affanno e senza idee quella di oggi all’Olimpico. Il gol di Immobile non basta. Si salvano Leiva e pochi altri.

Strakosha 5: torna titolare ma non è il giocatore che conosciamo. Timido, poteva fare qualcosa di più specialmente sul terzo gol;

Patric 5: appare totalmente fuori forma. Lento ed impacciato, prende anche un cartellino giallo. Responsabile anche sul gol di Arslan. Dall’80’ Pereira 5,5: gioca pochissimo ma con personalità e dinamismo. Un po’ impreciso e confuso, sul finire della gara;

Acerbi 6: Uno dei pochi a salvarsi. Fa quello che può e salva in più occasioni la porta, ma non può compiere miracoli con una Lazio poco lucida e molto sofferente;

Radu 5: gli avversari sanno approfittare della sua giornata no. Impreciso e senza idee, manca visibilmente il suo contributo;

Lazzari 5: poco servito, i suoi tentativi di incursione vengono previsti e neutralizzati dagli avversari. Male anche in fase di impostazione;

Parolo 5: dopo una partita di Champions da leader, oggi non raggiunge, invece, la sufficienza. Timido, ha paura di proporsi in fase offensiva e entra poco nella manovra. Dal 45′ Akpa Akpro 5: si adegua al grigiore generale e manca il suo apporto di qualità e grinta. È piuttosto falloso e si guadagna un giallo;

Cataldi 5: non entra praticamente mai in partita, sbaglia tanto e quelle volte che prova ad entrare in qualche azione lo fa male. Dal 45’ Leiva 6: porta in campo tanta grinta e voglia di fare, si propone spesso, ma non trova mai conclusioni pericolose e salvifiche;

Luis Alberto 6: uno dei pochi che sembra avere la percezione di trovarsi in campo. Sua qualche bella giocata e idea ma da solo non può molto. Dal 65’ Caicedo 5: è chiamato ad entrare nel momento più complicato del match e difficile se non impossibile è creare pericoli ad un’Udinese tutta chiusa in difesa. Sua un’occasione di testa comunque non difficile da neutralizzare per Musso;

Fares 5: male anche oggi. Poco servito, non si propone mai e da un suo errore parte il contropiede che porta al 2-0 per gli avversari. Dal 45’ Marusic 6: è dinamico e veloce, ma quando serve no dà un grande aiuto in fase di assist;

Correa 5,5: dà l’impressione di poter risolvere il match, si muove bene in area ma probabilmente in assenza del supporto dei compagni non riesce mai a concretizzare;

Immobile 6: merita la sufficienza solo per il gol eseguito su calcio di rigore; per il resto appare stanco e non incide in fase offensiva. Leggermente meglio nella ripresa.