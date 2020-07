Lecce-Lazio 2-1, le pagelle dei giallorossi: Barak il migliore

Al Via del Mare risultato importante per il Lecce di Liverani che batte per 2-1 gli ospiti della Lazio. Buona la presentazione di tutta la formazione giallorossa. Barak il migliore. Bene anche Lucioni e Paz.

Di seguito i voti dei salentini:

Gabriel 6: inizia malissimo la sua gara combinando un pasticcio al 4’ sul gol della Lazio. Ne combina un altro sul 2-1 ma si riscatta con grandi interventi nel corso della gara;

Donati 6: tarda ad entrare in partita, soffre le iniziative di Jony. Cresce nella ripresa insieme a tutta la squadra;

Calderoni 6: se la vede con Lazzari che è un “cattivo” cliente, fa quello che può aiutandosi con qualche fallo. Cresce alla distanza, anche se in qualche occasione perde la marcatura;

Lucioni 6,5: dopo le ultime prestazioni piuttosto deludenti torna ad essere il punto di riferimento della retroguardia leccese e ha il merito di mettere in rete il gol della vittoria;

Paz 6,5: un po’ in difficoltà nei recuperi per la maggiore velocità delle punte della Lazio, ma forte nel gioco aereo. Non fa rimpiangere le assenze;

Petriccione 6,5: diligente nel pallaggio, soffre però la fisicità degli avversari. Meglio nel secondo tempo, recupera un gran numero di palloni e velocizza la manovra. Dal 72’ Deiola s.v.;

Mancosu 6: luci e ombre nella sua prestazione. Inizia con un gran gol che gli viene annullato dalla Var, poi inizia con destrezza l’azione che porta al pareggio. Sbaglia grossolanamente un rigore, va vicino al gol del 3-1;

Saponara 6: meglio delle ultime uscite. Dà personalità e carattere a centrocampo ma si vede che è ancora lontano da una condizione ottimale. Dal 58’ Farias 6: col solito estro si fa pericoloso per la retroguardia biancoceleste ma senza incidere;

Barak 6,5: inizia molto bene con dinamicità e forza. Gioca con grande continuità e regge la fisicità di Milincovich Savic. Importante contributo il suo anche in fase difensiva;

Falco 6: nei primi 10 minuti non tocca palla, poi pian piano sale in cattedra, suo l’assist del gol di Babacar. Dal 72’ Rispoli s.v.: entra con spirito di sacrificio ma qualche sgroppata sulla sua fascia non basta per valutare i suoi minuti di gioco;

Babacar 6: pressoché inattivo nella prima mezzora, poi si sblocca con un gran gol di testa,esce per infortunio. Dal 51’ Mayer s.v.;