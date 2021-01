Parma-Lazio 0-2, le pagelle dei biancocelesti: Luis Alberto sblocca, Caicedo il migliore

La Lazio festeggia oggi i 121 anni di storia con una vittoria in trasferta sul campo del Parma. Gol per Luis Alberto e Caicedo. Bene la gara di Milinkovic- Savic e Radu. Ordinaria amministrazione per Reina, impegnato solo su un’unica pericolosa conclusione di Cornelius.

Questi i voti dei biancocelesti:

Reina 6: solo un prodigioso intervento da segnalare quando salva la porta sul colpo di testa di Cornelius; per il resto decisamente poco impegnato svolge un lavoro di ordinaria amministrazione;

Luiz Felipe 6: attento e pulito, recupera palloni importanti e cresce in sicurezza nel corso della gara;

Acerbi 6,5: nonostante un piccolo problema fisico, parte da titolare e non fa mancare il suo apporto di esperienza che nella retroguardia della Lazio fa la differenza. Chiude bene sugli attaccanti. Spreca una grande occasione al 54’ a due metri dalla porta;

Radu 6,5: non manca il suo contributo di grinta e personalità. Provvidenziale il suo intervento su Sohn lanciato a tu per tu con Reina all’inizio del match. Nella ripresa non fa mancare la sua diligenza nel neutralizzare le poche iniziative del Parma;

Lazzari 6,5: complice un po’ di superficialità della retroguardia avversaria, crea l’azione da gol e mette in mezzo la palla-gol per la rete di Luis Alberto. Dall’84’ Patric s.v.;

Milinkovic-Savic 6,5: nei primi minuti con una Lazio che alza il pressing si fa notare specialmente in fase offensiva. Prova la conclusione un paio di volte ma è fermato. Nella ripresa suo l’assist fondamentale per il gol di Caicedo: riceve l’ottimo passaggio di Immobile e con un pallonetto supera Sepe servendo l’attaccante ecuadoriano;

Leiva 6: diligente, aiuta la manovra con precisione e più determinazione del solito. Qualche sbavatura in fase di marcatura ma la sua prova è sufficiente. Dal 71’ Cataldi s.v.;

Luis Alberto 6: niente guizzi oggi per lui. nel primo tempo serve un buon assist che però Immobile non riesce a concretizzare. Sblocca il risultato nel secondo tempo. Sfiora la doppietta al 60’ ma la sua conclusione va di poco a lato. Dal 64’ Akpa Akpro 6: non gioca molto ma abbastanza per entrare qualche volta nell’azione della Lazio e per rimediare un cartellino giallo;

Marusic 6: con la sua velocità mette in difficoltà qualche volta il centrocampo del Parma; nel primo tempo prova una conclusione e crea qualche giocata pericolosa. Cala alla distanza. Dall’84’ Anderson s.v.;

Caicedo 7: il migliore della Lazio. Nel primo tempo si fa pericoloso in diverse occasioni ed è quello che sfiora più volte il gol. Alla mezzora è Sepe che salva il Parma mettendo in angolo un tiro dell’ecuadoriano. Suo il gol del raddoppio: non manca di mettere in rete a pochi metri solo davanti alla porta il pallone servito splendidamente da Milinkovic. Dal 71’ Pereira 6: solo una conclusione dalla distanza per lui all’80’ da segnalare;

Immobile 6,5: oggi più che finalizzare si mette a disposizione dei compagni; solo un’occasione per lui nel primo tempo e un buon assist non concretizzato da Luis Alberto nel secondo. In occasione del secondo Prezioso, nella ripresa, il suo passaggio a Milinkovic per l’assist a Caicedo.