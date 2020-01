Roma-Lazio 1-1, le pagelle dei biancocelesti: Acerbi risponde a Dzeko

Termina in parità il derby della Capitale tra Roma e Lazio. I goal sono siglati tutti nel primo tempo; al vantaggio giallorosso targato Dzeko risponde Acerbi che segna sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

STRAKOSHA 5.5: un’uscita completamente sbagliata regala il vantaggio alla Roma, nella ripresa però compie diversi buoni interventi che comunque non aggiustano una prestazione insufficiente.

LUIZ FELIPE 6: gioca solo un tempo, ma non sfigura. (dal 46′ PATRIC 6: è ordinato in fase difensiva)

ACERBI 7: bel duello con Dzeko, sigla un goal da vero rapinatore d’area di rigore.

RADU 5.5: non aiuta Lulic nel marcare Under e spesso dal suo lato nascono le migliori occasioni per la Roma.

LAZZARI 5.5: ara la fascia, ma è poco lucido nell’ultimo passaggio.

SAVIC 6: bravo nel gioco aereo, qualche imprecisione di troppo ma prova tutto sommato sufficiente.

LEIVA 6.5: metronomo del centrocampo, è attento e preciso in entrambe le fasi.

LUIS ALBERTO 5.5: si accende solo a tratti, prova non particolarmente incisiva. (dal 71 PAROLO 6)

LULIC 5: soffre troppo l’agilità di Under, si fa saltare facilmente praticamente sempre.

CORREA 6: qualche lampo e poco più, non ha ancora i 90 minuti nelle gambe. (dal 76′ CAICEDO 6)

IMMOBILE 5: brutta prova del capocannoniere del campionato, viene sistematicamente anticipato dai difensori giallorossi.