Spezia-Lazio 1-2, le pagelle dei biancocelesti: Immobile e Savic per la vittoria

La Lazio di Inzaghi conquista tre punti anche sul campo dello Spezia. La firma ancora una volta Immobile e raddoppia Milinkovic-Savic. Sottotono Pereira. Disattento Acerbi in occasione del gol di Nzola.

Reina 6: attento, in qualche rocambolesca azione sventa le incursioni spezzine e mette una pezza a qualche sbavatura della sua difesa. Bene nelle uscite, sbaglia poco, ma nulla può sul gol di Nzola;

Luiz Felipe 6,5: sta crescendo di partita in partita e ultimamente dà più solidità dei veterani della Lazio. Dovrebbe avere un po’ di costanza in più. Dall’89’ Hoedt s.v.;

Acerbi soffre un po’ il dinamismo e la velocità degli attaccanti avversari. Superficiale in occasione del terzo gol: legge male e lascia spazio al sinistro di Nzola;

Radu 6: timido e impacciato, pasticcia un po’ sul finire del primo tempo quando rischia e si fa sfuggire qualche pallone piuttosto pericoloso a pochi metri dalla sua porta. Tutto sommato se la cava e per questo merita la sufficienza;

Lazzari 6: qualche buon cross, sulla sua fascia spinge il giusto e prova a creare e servire qualche palla importante;

Milinkovic-Savic 6,5: torna titolare a gestire il centrocampo degli ospiti e mette la firma con un gol da calcio di punizione al 33’. Prima finge la battuta a scavalcare la barriera e poi calcia sull’altro palo. Dal 74’ Escalante s.v.;

Leiva Dal 74’ Parolo 6: gioca relativamente poco per un giudizio ma comunque si fa notare per il suo contributo in fase difensiva e sbaglia qualche passaggio;

Luis Alberto 6: passano da lui le azioni più importanti. Dal 59’ Akpa Akpro 6: ormai Inzaghi sa che può affidarsi a lui per dare freschezza e personalità al centrocampo della sua squadra;

Marusic 6: una buona prestazione, con poche sbavature. Fa il suo compitino;

Pereira 5,5: un po’ spento, non impensierisce mai la retroguardia dei padroni di casa e si fa vedere poco. L’unico guizzo dopo una bella giocata viene vanificato dalla posizione di offside che non sfugge al var;

Immobile 6,5: mette il sigillo anche a questa gara sbloccando il risultato al 15’ con un contropiede. La solita certezza per la Lazio e il solito pericolo per i difensori avversari soprattutto quando si smarca e si ritaglia gli spazi giusti. Dal 59’ Caicedo 6: gioca una mezz’ora circa ma non viene servito quasi mai al punto di poter trovare la conclusione. Stava per segnare il solito miracoloso gol nel recupero ma gli viene annullato dal var.