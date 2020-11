Torino-Lazio 3-4, le pagelle dei biancocelesti: decisivo Caicedo nel recupero

All’Olimpico di Torino la Lazio vince dopo una staffetta di gol. Immobile non sbaglia dal dischetto. Decisivo Caicedo al 97′ per la vittoria finale dei biancocelesti.

Reina 6: attento nelle uscite. Nulla può sui gol di Bremer e di Lukic quando viene lasciato completamente scoperto dalla linea difensiva nè sul calcio di rigore battuto da Belotti;

Luiz Felipe 6: dà il suo solito contributo sempre buono in fase di contenimento e di marcatura. Graziato in occasione di un rischioso intervento in area su Verdi;

Hoedt 5,5: il solito punto di riferimento della retroguardia della Lazio anche per la fase di impostazione. Male sul finale del secondo tempo quando con superficialità si lascia letteralmente rubare il pallone da Lukic che va in gol;

Acerbi 6: meno lucido del solito, perde completamente la marcatura su Bremer in occasione del primo gol del Toro ma comunque la sua prestazione rimane nel complesso sufficiente;

Patric 6: ci mette tanta personalità e segna la gara con la sponda perfetta per il gol di Muriqi. Molto propositivo ma manca una buona occasione nel primo tempo;

Parolo 5,5 : non una delle sue migliori partite. Da lui ci si aspetta più ordine e velocità nel dirigere la manovra biancolceleste. Dal 46’ Lucas Leiva 6: dinamico, da lui passano giocate importanti e il suo ingresso velocizza il gioco della Lazio;

Milinkovic-Savic 6,5: come al solito tanta tecnica e tanta velocità in mezzo al campo. Autore di un perfetto calcio di punizione che batte Sirigu per il secondo gol biancoceleste;

Fares 5,5: sottotono e disordinato, non entra quasi mai in partita. Dall’80′ Cataldi 6: gioca poco ma dimostra carisma e grinta. Batte la punizione sugli sviluppi della quale Caicedo va in gol;

Pereira 6,5: qualità e tecnica non gli son bastate a evitare fallo che causa il rigore di Belotti. Ha il merito di aver segnato il primo gol della Lazio. Dal 46’ Akpa Akpro 6,5: tanta grinta e personalità. Tiene bene la zona, recupera diversi palloni e si dà da fare anche in fase difensiva. Sfiora il gol nel secondo tempo;

Muriqi 6: ancora poco incisivo davanti alla porta. Merita la sufficienza per il bell’assist a Pereira per il primo gol della Lazio. Dal 57’ Immobile 6,5: la solita certezza dal dischetto firma con freddezza il gol del definitivo 3-3 al 95’. Per il resto non è al massimo delle sue potenzialità;

Correa 5,5: timido, si fa vedere poco dai compagni e non incide come dovrebbe. Dal 73’ Caicedo 6: entra con la giusta cattiveria in partita ed è decisivo per la vittoria finale della Lazio con un’incredibile scivolata in area granata nel recupero.