Bologna-Lecce 3-2, le pagelle giallorosse: Mancosu e Falco non bastano

Non basta una grande rimonta del Lecce di Liverani che dopo aver rimediato due gol nei primi cinque minuti recupera ma viene beffato al 94′. Troppe sbavature in fase difensiva, meglio nella la ripresa. Falco il migliore dei giallorossi, bene anche Gabriel.

Gabriel 6,5: bersagliato già dai primi minuti, quello che poteva parare l’ha parato. Nulla può sui gol;

Dell’Orco 6: sulla sua zona trova un brutto cliente in Skov Olsen, va spesso in difficoltà anche perché non protetto dai centrocampisti. Più efficiente nella ripresa;

Paz 6: incerto sul primo gol del Bologna, sul recupero palla dei calciatori del Bologna non cura spesso la marcatura preventiva e mette così in difficoltà tutta la squadra. Meglio nella ripresa. Dal 79′ Meccariello 6: entra bene in partita

Lucioni 6: anche lui incerto sul primo gol, non chiude tempestivamente su Soriano in occasione del secondo. Si riscatta nel recupero del primo tempo entrando nell’azione del gol che accorcia le distanze. Anche lui come i compagni di reparto più attento e tempestivo nel secondo tempo;

Donati 5,5: meno attivo del solito forse per il gran caldo, subisce sulla sua fascia le scorribande offensive del Bologna e soprattutto il dinamismo di Barrow. Manca anche il suo consueto apporto alla fase offensiva del Lecce. Più attivo nel secondo tempo. Fondamentale un suo recupero su Barrow lanciato solitario in gol. Dal 59’ Rispoli 6,5: ottimo impatto sulla gara. Dà velocità alla manovra del Lecce fornendo diversi cross pericolosi;

Tachtsidis 5,5: prova involutiva rispetto alla gara contro la Brescia. Perde le distanze e non riesce quasi mai ad impostare la manovra del Lecce. Dal 59’ Petriccione 6,5: dà ordine e lucidità nel momento decisivo della rimonta del Lecce;

Saponara 5,5: si dà da fare ma non trova mai la giocata decisiva. Dal 59’ Mayer 6: entra nel miglior momento del Lecce e si dimostra attento e preciso;

Barak 6: inizia bene con dinamismo e grinta, poi cala forse anche lui per il gran caldo. Comunque il suo è un apporto più quantitativo che qualitativo;

Mancosu 6: i primi trenta minuti non si vede quasi ma. Col Lecce in svantaggio inizia ad entrare nel vivo del gioco e realizza il gol del 2-1. Migliora nella ripresa. Al 60’ manca un’importante occasione a tu per tu con il portiere del Bologna;

Falco 7: l’unico del Lecce che nel primo tempo ha provato ad impensierire la difesa avversari. Va vicino al gol con un tiro a giro dalla distanza nel primo tempo e nel secondo con una grande conclusione deviata sulla traversa da Skorupski. Segna il gol del pareggio e va vicino al gol della vittoria salvato sulla linea di porta;

Lapadula 6: si muove con generosità su tutto l’arco dell’attacco del Lecce. Protagonista di una bella girata di destro fuori di poco, comunque non viene servito a dovere dai compagni.