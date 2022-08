Lecce-Inter 1-2, le pagelle dei giallorossi: Falcone e Baschirotto i migliori

Il Lecce viene beffato negli ultimi istanti di gara dal gol di Dumfries su calcio d’angolo. Buona, tuttavia, la prestazione della squadra di Baroni che ha tenuto bene la corazzata dell’Inter. Falcone e Baschirotto i migliori. Sottotono Gallo.

Ecco i voti dei giallorossi:

Falcone 7: nulla può sul gol, per il resto viene impegnato con tiri non irresistibili. Decisivo il suo intervento su Lautaro a pochi metri dalla porta;

Cetin 5,5: non in perfette condizioni già dall’inizio, sbaglia qualche appoggio ed esce a metà primo tempo per infortunio. Dal 20’ Blin 6: entra bene e dà la solidità che serviva. Un buon intervento alla mezz’ora toglie il pallone a Lukaku lanciato verso la porta;

Baschirotto 7: nonostante sia messo a dura prova tiene bene Lukaku. Ottima la sua prova. Tutto il reparto arretrato questa sera si affida alla sua solidità e consistenza;

Bistrovic 5,5: impegna, senza sorprendere, Handanovic con un forte tiro da calcio di punizione. Dal 74’ Listkowski 6: partita non esaltante, da lui ci si aspetta di più;

Di Francesco 6: si dà molto da fare ma è poco coadiuvato dei compagni del centrocampo. Nel secondo tempo fondamentale il suo assist per il gol del pari;

Gonzalez 6: lavoro oscuro ma efficace. Dal 74’ Helgason 6: male nel primo tempo, poi si riprende e il Lecce ne trae beneficio;

Gendrey 6: mostra tanta grinta per tutta la gara, ma soffre diversi palloni alti;

Gallo 6: appare piuttosto spaesato nel primo tempo, qualche buon passaggio ma Darmian ha vita abbastanza facile sulla sua fascia. Cresce un po’ col crescere dell’intensità della gara;

Strefezza 6: mostra voglia di fare all’inizio poi si adegua al grigiore del primo tempo dei giallorossi. Solo un buono spunto ma conclude male. Nel secondo tempo, forse galvanizzato dal gol, cresce in grinta e personalità;

Hjulmand 6,5: nonostante avversari, con la sua autorità in mezzo al campo dimostra di meritare la fascia da capitano. Dal 74’ Banda 6: si fa notare subito per un buon tiro che impegna Handanovic. per il resto corre e lotta per tutto il tempo di gara concessogli;

Ceesay 6,5: nel primo tempo si dà da fare ma è poco servito. A inizio ripresa sfrutta benissimo l’assist di Di Francesco e regala il gol del pareggio al Lecce. Dal 63’ Colombo 5,5: non il migliore esordio in maglia giallorossa per giudicarlo; non si fa vedere quasi per niente.