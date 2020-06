Lecce-Milan 1-4, le pagelle dei giallorossi: Mancosu non basta

Dopo il lungo stop per l’emergenza Covid-19 rientro casalingo amaro per il Lecce di Liverani che sfodera non una delle migliori prestazioni. Tanti errori tecnici e tante distrazioni non permettono ai giallorossi di mantenere il pareggio conquistato con un calcio di rigore all’inizio della ripresa. Pessima gara per Saponara e Lucioni. Meccariello uno dei pochi che si salva.

Di seguito i voti dei salentini:

Gabriel 5,5: l’ex di turno si mostra pronto e attento sulle diverse conclusioni degli avversari, salva il risultato in tre o quattro episodi nel primo tempo. Nulla può sul primo gol realizzato a pochissimi metri dalla porta. Ha responsabilità, invece, sul secondo gol di Rebic, non trattenendo un conclusione dalla distanza;

Rispoli 6: all’inizio si fa notare in qualche buona sgroppata sulla fascia di competenza ma, col passare dei minuti, viene limitato dal dover curare di più la fase difensiva a causa delle scorribande di Theo Hernandes;

Lucioni 4,5: forse orfano del proprio compagno di reparto, non mostra la solita sicurezza. Manca la sua protezione a Gabriel in occasione del secondo e quarto gol del Milan;

Meccariello 6: inizia molto concentrato, trova anche il gol che gli viene però annullato per un millimetrico fuorigioco;

Calderoni 5,5: forse stimolato dal ricordo del gol dell’andata nel primo tempo si mostra attivo e propulsivo anche se, sulla sua fascia, ha dovuto fare i conti con l’intraprendenza di Castillejo. Cala vistosamente nel secondo tempo;

Petriccione 5: timido ed impacciato, subisce il gioco aggressivo dei centrocampisti del Milan e non riesce a dettare le geometrie che il suo ruolo impone;

Tatchidis 6: luci ed ombre, sbaglia qualche appoggio ma nel complesso prestazione sufficiente;

Mancosu 6: appare fuori condizione. Non incide nel suo ruolo di collegamento fra il centrocampo e l’attacco del Lecce. Si dimostra comunque impeccabile dal dischetto, che gli vale la sufficienza. Dall’81’ Shakov s.v.;

Saponara 5: appare evidente la sua precaria condizione fisica sin dai primi minuti. In occasione del terzo gol rossonero disastrosa la sua copertura su Rebic;

Falco 5: inizia male. Sembra riprendersi sul finire del primo tempo, ma sparisce completamente dal gioco nella ripresa. Deficitario anche sui calci di punizione;

Lapadula 6: isolato in avanti fa quello che può fin quando non rimedia al 24’ una distorsione alla caviglia sinistra che lo condiziona nel prosieguo del primo tempo e forse è causa dell’errore nell’occasione da gol che gli si presenta e che lo costringe a lasciare il campo a fine primo tempo. Dal 46’ Babacar 6: entra con determinazione, si procura il calcio di rigore che porta al gol e una pericolosa punizione dal limite e dimostra volontà e intraprendenza.